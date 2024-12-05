Джеймс Воулз: «Ожидаешь трех больших аварий в году, у «Уильямса» 17, есть сильная нехватка деталей»

Воулз рассказал об огромном количестве крэшей «Уильямса» в 2024 году.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз поделился мыслями о значительном ударе по бюджету из-за постоянных аварий.

«Ожидаешь трех больших аварий в году – в худшем случае. Но сейчас речь о 17 инцидентах в 23 гонках.

К сожалению, ущерб от аварии Франко [Колапинто на Гран-при Катара] большой, шасси получило повреждения. Коробка передач пострадала на обеих машинах из-за инцидентов, есть повреждения днища, задней подвески, а также других разнообразных компонентов.

Обычно с таким справляешься. Но подобное происходит гонка за гонкой, и у нас сильная нехватка деталей», – заявил босс.

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Окон и Колапинто сошли после аварии на старте Гран-при Катара