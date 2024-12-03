Алекс Албон об оторвавшемся зеркале: «Я был в хвосте и все равно не использовал – сэкономил вес»
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон ответил на вопросы о зеркале заднего вида, которое оторвалось от его болида на Гран-при Катара.
Гоночная дирекция изначально проигнорировала тот факт, что зеркало лежит на прямой. Позже на него наехал пилот «Заубера» Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари») получили проколы, затем на трассе появилась машина безопасности.
«Это мое зеркало, да. Как оно оторвалось? Не знаю. Вибрации.
Я был в хвосте пелотона, так что все равно его не использовал. Почему бы не избавиться и не сэкономить вес. По крайней мере сделал гонку захватывающей», – заявил Албон после финиша в интервью Viaplay.
Алекс прокомментировал предположение, что разбитое зеркало сулит ему семь лет неудач:
«Возможно. Думаю, я уже отбыл в этом году».
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