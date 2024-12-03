Алекс Албон об оторвавшемся зеркале: «Я был в хвосте и все равно не использовал – сэкономил вес»

Албон пошутил о своем зеркале, вызвавшем хаос в Катаре.

Гонщик «Уильямса » Алекс Албон ответил на вопросы о зеркале заднего вида, которое оторвалось от его болида на Гран-при Катара.

Гоночная дирекция изначально проигнорировала тот факт, что зеркало лежит на прямой. Позже на него наехал пилот «Заубера » Валттери Боттас. Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Карлос Сайнс («Феррари ») получили проколы, затем на трассе появилась машина безопасности.

«Это мое зеркало, да. Как оно оторвалось? Не знаю. Вибрации.

Я был в хвосте пелотона, так что все равно его не использовал. Почему бы не избавиться и не сэкономить вес. По крайней мере сделал гонку захватывающей», – заявил Албон после финиша в интервью Viaplay.

Алекс прокомментировал предположение, что разбитое зеркало сулит ему семь лет неудач:

«Возможно. Думаю, я уже отбыл в этом году».

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