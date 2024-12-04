Фредерик Вассер о Кубке конструкторов: «Для «Феррари» это очень важная цель, но нужно оставаться реалистами»

Вассер оценил шансы «Феррари» выиграть Кубок конструкторов.

Руководитель Скудерии признал, что даже в случае дубля на Гран-при Абу -Даби «Феррари» понадобится стечение обстоятельств в виде не лучшего выступления «Макларена».

Тем не менее, по словам Вассера , команда сделает все возможное, чтобы выиграть титул.

«Впервые в эру гибридных двигателей мы смогли подойти к финальной гонке сезона, претендуя на победу в Кубке конструкторов. И для нас это очень важная цель.

При этом нам нужно оставаться реалистами. У нас остаются математические шансы на титул, но сделать это будет очень сложно. С учетом того, что у «Макларена» есть преимущество в 21 очко, даже если мы сделаем дубль, пилотам «Макларена » будет достаточно финишировать на 3 и 5 месте.

Но мы всегда готовы принимать самые серьезные вызовы – это заложено в саму природу «Феррари». Так что мы попробуем. Шарль Леклер , Карлос Сайнс и вообще вся наша команда выжмут из себя все, до последней капли пота, чтобы постараться выиграть титул», – рассказал Вассер.

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