Льюис Хэмилтон: «Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше. В любом случае, скоро все закончится»

Хэмилтон с нетерпением ждет окончания неудачного сезона.

Пилот «Мерседеса » заканчивает выступления за немецкую команду и в следующем году продолжит карьеру в «Феррари ». В этом же сезоне в «Формуле-1» состоится еще один этап – Гран-при Абу -Даби. На котором, по словам Льюиса , он бы не ждал сильного улучшения своей формы относительно последних не самых удачных гонок.

«Мы ошиблись с углом атаки антикрыла. Такое иногда случается. И если переднее антикрыло настроено неправильно и вам не хватает сцепления с трассой, машина просто не будет нормально поворачивать.

Так что да, на протяжении долгого времени у меня были проблемы из-за сильной недостаточной поворачиваемости. И, как мне кажется, этот фактор в том числе и привел к проколу колеса. А может я просто проехал по обломкам. Хотя я обломков на трассе не видел, если честно. Но что поделать.

Честно говоря, я не думаю, что смогу закончить этот сезон на высокой ноте. Но все скоро закончится – и тут важно то, как мы сами будем готовиться к последней гонке, с каким отношением к ней подойдем.

Не думаю, что уик-энд в Абу-Даби сложится сильно лучше, чем последние гонки, но я, разумеется, постараюсь выступить хорошо. Надеюсь, что смогу улучшить результаты, хотя в конечном счете это все равно мало что изменит.

По эмоциям это (карьера за «Мерседес») было похоже на поездку на американских горках, и я просто рад тому, что по-прежнему стою на ногах и со мной все в порядке. У меня в жизни были как хорошие, так и плохие гонки. Но плохих все-таки было не так уж много», – рассказал Хэмилтон.

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