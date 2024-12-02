Шарль Леклер: «Не пил по ходу гонки, но в этот раз это не такая уж проблема»
Пилот «Феррари» рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться на Гран-при Катара, где он финишировал вторым. В частности, монегаск подтвердил, что у него возникла проблема с питьевой водой.
«Я не пил [по ходу гонки]. Но, честно говоря, не думаю, что это была такая уж проблема в этой гонке. В прошлом году это было бы большой, огромной проблемой. [Из-за тогдашней жары] я бы не закончил гонку без воды, но в этом году было весьма прохладно.
В плане обезвоживания в этот раз все было неплохо. Но в поворотах было физически очень тяжело, потому что не было шанса передохнуть.
Мы атаковали с первого до последнего круга, что очень весело с точки зрения пилотирования, но я не думаю, что кто-либо из гонщиков сохранял уверенность в быстрых поворотах в конце гонки. Физически было очень тяжело», – отметил Леклер.
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