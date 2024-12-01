Шарль Леклер: «Сразу же подписал бы бумажку, в которой бы говорилось, что финиширую вторым»

Леклер рассказал о мотивации «Феррари» после второго места в Катаре.

Пилот «Феррари» высказался о втором месте на Гран-при Катаре и борьбе с «Маклареном » в командном зачете.

«Я очень счастлив. Честно говоря, я бы сразу же подписал бумажку, в которой бы говорилось, что мы финишируем вторыми на такой трассе после такого уик-энда. Ведь этот трек не особо подходит нашей машине.

Мы знали, что этот уик-энд будет очень сложным в плане борьбы с «Маклареном», но в конце концов нам удалось отобрать у них несколько очков [в Кубке конструкторов], так что борьба будет идти и в последней гонке в Абу-Даби на следующей неделе.

Сложно понять, [насколько быстрой будет «Феррари » через неделю]. Мы все очень близки по темпу. Будет очень плотная борьба, но это захватывающе. Отставание в 21 очко – это все еще много, но все возможно. Мы выложимся на полную», – сказал Леклер.

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