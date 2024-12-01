Шарль Леклер: «Если мы хотим выиграть Кубок конструкторов, «Феррари» нужно побеждать и на Гран-при Катара»

Леклер настроен на победу на Гран-при Катара.

Пилот «Феррари» отметил, что команда выступила не слишком хорошо в прошедшей квалификации, но при этом не оставляет надежд победить «Макларен» в борьбе за Кубок конструкторов.

На данный момент, по итогам прошедшего спринта, преимущество «Макларена» в общем зачете увеличилось до 30 очков.

«Мы сделали что могли. Со своей стороны мы переработали многие вещи, скажем так. Все это небольшие детали и поправки, но мы сильно изменили настройки болида. И ощущения в сравнении с тем, что было в предыдущий день, определенно улучшились. Однако скорость оказалась такой, какой есть.

Мы были удивлены тем, насколько быстры оказались «Мерседес» и «Ред Булл». Я правда считаю, что мы оказались заметно ближе к «Макларену», чем предполагали изначально. А вот в сравнении с «Мерседесом» и «Ред Булл» получилась совсем другая история. Но у нас хороший темп, так что в гонке все возможно.

При в этом в случае с «Маклареном» мы как раз предполагали, что они будут быстрее нас. В конце концов, сейчас основную борьбу мы ведем именно против «Макларена». Но у нас хороший гоночный темп.

И да, в гонке нужно постараться превзойти ожидания. Но я все равно надеюсь, что нам удастся перевернуть ситуацию. Ведь в конечном счете, если мы хотим выиграть Кубок конструкторов, нам нужно выигрывать этот Гран-при. Мы не можем позволить себе просто заработать очки, которые будут доступны. Нам нужно превзойти ожидания», – рассказал Леклер.

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