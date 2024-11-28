Гюнтер Штайнер: «Колапинто мог не справиться с шумихой после первых гонок, поэтому наделал глупостей»
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что думает об авариях пилота «Уильямса» Франко Колапинто на последних этапах «Формулы-1».
«Я считаю, поднялась большая шумиха. На мой взгляд, Франко Колапинто отлично выступил в первых двух или трех гонках. Пилотаж на уровне Алекса Албона – это здорово. Он хороший гонщик.
Не знаю, может, это стукнуло ему в голову, он в это поверил. Ведь, опять же, последние две или три гонки не вышли такими же фантастическими. Он наделал много глупостей, а это последнее, что нужно «Уильямсу».
Тебя восхваляют, когда выступаешь хорошо – ему и команде приходится иметь с этим дело. [Словно] его уже продали в другой коллектив за не знаю сколько миллионов и все такое. Он молодой гонщик, никогда ранее не выступавший в «Формуле-1» – возможно, не получилось как следует справиться», – заявил итальянец.
Колапинто испытал перегрузку более 50G при аварии в квалификации. Пилот пройдет два медицинских обследования
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