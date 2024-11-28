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Гюнтер Штайнер: «Колапинто мог не справиться с шумихой после первых гонок, поэтому наделал глупостей»

Штайнер прокомментировал провалы Колапинто после впечатляющего дебюта в «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что думает об авариях пилота «Уильямса» Франко Колапинто на последних этапах «Формулы-1».

«Я считаю, поднялась большая шумиха. На мой взгляд, Франко Колапинто отлично выступил в первых двух или трех гонках. Пилотаж на уровне Алекса Албона – это здорово. Он хороший гонщик.

Не знаю, может, это стукнуло ему в голову, он в это поверил. Ведь, опять же, последние две или три гонки не вышли такими же фантастическими. Он наделал много глупостей, а это последнее, что нужно «Уильямсу».

Тебя восхваляют, когда выступаешь хорошо – ему и команде приходится иметь с этим дело. [Словно] его уже продали в другой коллектив за не знаю сколько миллионов и все такое. Он молодой гонщик, никогда ранее не выступавший в «Формуле-1» – возможно, не получилось как следует справиться», – заявил итальянец.

Колапинто испытал перегрузку более 50G при аварии в квалификации. Пилот пройдет два медицинских обследования

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: espanol.motorsport.com
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoУильямс
logoХаас
logoФранко Колапинто
logoАлександр Албон
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