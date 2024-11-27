Гельмут Марко о Хэмилтоне и Леклере: «Феррари» в следующем году станет сильнее, но мне любопытно, как они смогут сосуществовать в одной команде»
Советник и руководитель молодежной программы «Ред Булл» отметил, что не очень беспокоится из-за победы «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса, а также рассказал, считает ли Льюиса Хэмилтона угрозой для Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в следующем сезоне, когда британец начнет выступать за «Феррари».
«Из-за низких температур на Гран-при Лас-Вегаса были особые условия. Посмотрим, сможет ли «Мерседес» выступить на таком же уровне в двух оставшихся гонках сезона, чего лично я не жду. Надеюсь, нам удастся выиграть еще хотя бы одну гонку.
Что касается Льюиса, то Расселл в этом году уже смотрелся более уверенно. Если говорить об уровне гонщиков, то «Феррари» в следующем году станет сильнее, хотя мне все равно любопытно, насколько гармонично они [Хэмилтон и Леклер] смогут сосуществовать внутри одной команды», – рассказал Марко.
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