Норрис сам проиграл титул «Ф-1»: эти 12 ляпов стоили больше очков, чем отрыв Ферстаппена

Ландо Норрис в этом сезоне совершил прорыв – пилот «Макларена» выиграл три первых для себя гонки «Ф-1» в карьере. Более того, он еще и впервые в карьере оказался как минимум виртуальным претендентом на титул. Однако Макс Ферстаппен его просто переработал в личных схватках – только посмотрите, сколько раз именно действующий лидер чемпионата выходил победителем в личных сражениях!

Моментов с их схватками хватило на мини-документалку:

В итоге на Гран-при Бразилии Макс еще и попазал всю разницу между ним и Ландо: пока претендент ошибался и вылетал с трека, чемпион прорвался в лидеры с 15-го места, навез соперникам 20+ секунд и победил. Отрыв составил 62 балла – то есть на Гран-при Вегаса и любом последующем этапе лидеру «Ред Булл» хватало финиша выше Ландо для оформления титула.

Однако только ли поражение от Ферстаппена колесо в колесо повлияло на обнуление шансов Норриса? На дистанции сезона Ландо на самом деле часто недобирал много очков. Иногда откровенно не везло, и ногда его подводила команда, но довольно много баллов Ландо потерял и из-за собственных ошибок. И можно выделить случаи потери очков как главную причину вероятного поражения в борьбе за титул в этом году – ведь накопилось 12 кейсов аж на 92 балла!

Гран-при Бахрейна

Потеряно очков: 4

Норрис начал сезон, сумев подняться в гонке на одну позицию после старта с шестого места. Однако по его же заявлениям ошибка, допущенная на быстром круге в квалификации, стоила ему места на первом ряду стартовой решетки. Учитывая темп конкурентов, возможной для Норриса можно считать итоговую 4-ю позицию на финише. Так что в то время как Ферстаппен выиграл гонку, Ландо потерял 4 очка – что не так много. К тому же, тогда мало кто вообще говорил о Норрисе как о потенциальном претенденте на титул.

Гран-при Саудовской Аравии

Потеряно очков: 8

Оскар Пиастри обошел Норриса и в квалификации, и в гонке. Ландо должен был второй раз подряд заканчивать гонку четвертым. На этом этапе было потеряно 8 очков.

Гран-при Китая

Потеряно очков: 4

Начав спринт с поула, Норрис стартовал слабо, задавая тон одной из главных тенденций своего сезона.

В результате на финише Ландо оказался шестым. Возможно, Норрису бы и удалось все-таки опередить Ферстаппена в упорной борьбе, но учитывая легкость, с которой пилот «Ред Булл» просто проехал мимо «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, более вероятным итогом для Норриса кажется второе место. Тут он потерял 4 очка.

В гонке же Норрис искупил вину за слабое выступление в спринте, провел великолепный заезд и финишировал вторым, позади Ферстаппена.

Гран-при Майами

Потеряно очков: 3

Хотя Норрис явно был не виноват в том, что его выбили с трассы на первом же круге спринта, в столь уязвимой позиции он оказался после слабого выступления в квалификации. Если бы он выступил на одном уровне с напарником, то мог бы стартовать шестым и финишировать там же, заработав 3 дополнительных балла.

Норрис, за рулем обновленного «Макларена», уже был на пути к тому, чтобы финишировать минимум вторым – когда в дело вмешалась машина безопасности, появление которой сыграло ему на руку. Если бы этого не случилось, то мы бы немного раньше увидели пример той же борьбы с участием Норриса и Ферстаппена, свидетелями которой стали чуть позже – в Австрии и Остине. Вместо этого Норрис одержал свою первую победу в Гран-при, хотя из-за слабого результата днем ранее, по итогам всего уик-энда Ферстаппен все равно обошел Ландо по набранным очкам.

Гран-при Монако

Потеряно очков: 6

Хотя Норрис, очевидно, упустил возможность финишировать вторым, что удалось его напарнику, нет никаких оснований полагать, что он мог бы забраться еще выше. Так что в данном случае потеря составила 6 очков.

Гран-при Испании

Потеряно очков: 7

Стартуя с поула Норрис упустил не только лидерство, но и второе место – когда мимо проехали Макс Ферстаппен и Джордж Расселл.

Ландо удалось в итоге опередить «Мерседес», но не «Ред Булл», и тем самым он упустил еще одну победу.

Гран-при Австрии

Потеряно очков: 2

Великолепно рассчитанная атака по внешней траектории, которая случилась в третьем повороте по ходу пятого круга, позволила Норрису обогнать Ферстаппена и выйти в лидеры спринта. Но затем, каким-то непостижимым образом, Ландо просто «открыл дверь» лидеру чемпионата уже в следующем повороте, что также позволило выйти на второе место Оскару Пиастри. Закрой Норрис «калитку» на внутренней траектории, и он вполне мог бы выиграть спринт с дублем «Макларена».

В основной же гонке Ферстаппен отбивался от атак со стороны Норриса очень уж энергично – и в ФИА позже признали, что Максу уже в тот момент нужно было сделать предупреждение и показать черно-белый флаг. В итоге все это закончилось столкновением двух гонщиков в третьем поворот – виновным в инциденте был признан Ферстаппен, за что получил 10-секундный штраф.

Но для Ферстаппена этот маневр окупился – Макс все-таки сумел добраться до финиша на четвертой позиции, а вот Норрис получил прокол колеса и был вынужден сойти с дистанции заезда. Представители «Пирелли» позже подтвердили, что Норрису просто не повезло и при таком контакте колесами прокол с равным успехом мог получить любой из гонщиков. Так что хоть в результате данного инцидента Норрис и потерял 18 очков, случалось это не по его вине.

Гран-при Венгрии

Потеряно очков: 7

Большая часть времени была потеряна на том, чтобы Норрису все-таки удалось опередить своего напарника – поскольку в «Макларене» решили, что гонщики должны восстановить прежний порядок на трассе, в котором они ехали перед финальными пит-стопами, на которых их главные конкуренты в чемпионате смогли получить преимущество за счет «андерката».

Но на самом деле Норрис дал этой победе ускользнуть от себя, когда слишком медленно сорвался с места, стартуя с поула, и дал Пиастри себя обогнать.

Если бы не это, то никакой борьбы между напарниками в конце гонки вообще не состоялось бы, поскольку Норрис в тот день был явно быстрее.

Гран-при Бельгии

Потеряно очков: 8

Слабое выступление в квалификации и не по своей вине случившаяся поездка в гравий на старте привело к тому, что Норрис оказался на пятом месте – вместо второго, на котором финишировал Пиастри.

Гран-при Италии

Потеряно очков: 3

Норрис серьезно поплатился за то, что дал Пиастри обойти себя в борьбе за лидерство – инцидент случился во второй шикане после старта. Шарль Леклер набросился на соперников и вклинился между двумя «Макларенами», в итоге выиграв гонку. Если бы Норрис решил проблему с напарником, Пиастри бы по итогам эпизода почти наверняка оказался третьим.

Леклер скорее всего выиграл бы гонку вне зависимости от стратегических решений «Макларена» – совсем нет уверенности в том, что они смогли бы столь же успешно реализовать стратегию с одним пит-стопом, как это сделали в «Феррари» – но Норрис бы заработал на 3 очка больше, финишировав вторым.

Гран-при США

Потеряно очков: 3

В Остине «Феррари» продемонстрировала великолепный гоночный темп и Норрис отлично потрудился, не дав обойти себя сразу обоим гонщикам Скудерии в спринте. Сложно предположить, за счет чего Ландо мог бы финишировать выше третьего места.

Кульминацией же основной гонки стало новое столкновение Ферстаппена с Норрисом, вызвавшее множество споров. Однако Норрис в принципе не должен был оказываться позади своего главного конкурента – и не оказался бы, если бы нормально «закрыл калитку» в первом повороте на старте гонки.

Он бы никогда не победил две летевшие по трассе «Феррари», но потерял 3 очка.

Гран-при Сан-Паулу

Потеряно очков: 17

Норрис сам сказал, что ему нечем было гордиться в победе в спринте, поскольку Пиастри просто пропустил его вперед, отдав лидерство в конце заезда.

Сам же Гран-при стал для Норриса огромной упущенной возможность. Ферстаппен победил, в то время как пилот «Макларена» потерял сразу пять позиции, финишировав шестым. Что в итоге практически гарантировало Ферстаппену четвертый титул чемпиона «Формулы-1».

И снова Норрис разбазарил свое преимущество в виде старта с поула, в результате чего оказался запертым позади Расселла, хотя вместо этого мог бы отрываться вперед.

В такой ситуации, сохранил Ландо лидерство, он бы получил достаточное преимущество над Ферстаппеном, чтобы не оказаться позади своего конкурента после крайне сомнительного решения его команды провести пит-стоп в самом конце периода действия режима виртуального автомобиля безопасности – которое в итоге отбросило его на позади Макса. И даже если бы сохранить позицию не удалось, Норрис бы вернулся на трек гораздо ближе к машинам, которые боролись впереди него – и скорее всего сумел бы обогнать их до того, как гонка была остановлена. В итоге, вместо 25 очков за победу Норрис заработал всего 8, финишировав шестым.

Кого винить Норрису – невезение, команду, или себя?

До этапа в Бразилии неудачи, которые обходились Норрису дороже всего, случались в основном вообще не по его вине. Столкновение с Ферстаппеном в Австрии стоило ему 18 очков, но с тем же успехом все могло сложиться ровно наоборот. Медленная реакция мостика «Макларена» на машину безопасности в Монреале привела к тому, что 14 очков в чемпионате перешли от Норриса к его главному конкуренту. Еще одно слабое стратегическое решение, уже на «Сильверстоуне», стоило Ландо еще 13 очков.

Но зачастую за то, что он не мог набрать максимально доступное количество очков в гонке, Норрис мог винить только себя. Да, в большинстве случаев речь не идет о двухзначном количестве баллов, но на дистанции сезона их все равно накопилось много. С учетом очков, которые он мог бы отобрать у Ферстаппена, Норрис из-за собственных ошибок упустил 92 очка. И это гораздо больше того, сколько он потерял из-за ошибок команды и невезения, причем вместе взятых (27+31).

Конечно, все это абсолютно субъективно. Всегда можно возразить, что на этом или ином Гран-при Норрис заслуживал на пару очков больше или меньше, или что вину за упущенные возможности стоит разделить немного иначе.

Позиция «Макларена»: Норрис не достиг уровня Ферстаппена, но многому научился

И сам Ландо, и команда честно признали поражение: у них действительно была лучшая машина, но Макс справился куда сильнее.

«Я был достаточно сильно подавлен, потому что осознал, что сейчас почти не контролирую ситуацию, цель стала фактически недостижимой. Внезапный удар деморализует, это не самое приятое ощущение. Но надо принять, что это жизнь.

Уже в Майами я признал, что мне повезло там победить благодаря машине безопасности. Я все еще считаю, что в Бразилии удача сыграла более значимую роль, но это «Формула-1». Это гонки.

Несомненно, где-то мы упустили возможности. Сильверстоун, в каком-то смысле Канада – не сказал бы, что полностью. Может, одна-две другие гонки.

И есть Гран-при, которые люди хотят считать плохими по другим причинам. Когда старты были «плохими», я обычно все равно оставался в числе трех, четырех, пяти лучших стартеров, даже в те дни. Если посмотреть на Барселону, когда у меня был «плохой» старт, как все говорят – лучший старт в той гонке был у Макса [Ферстаппена], а я, думаю, оказался третьим или четвертым на решетке. Просто так случилось, что парень рядом провел лучший старт.

Другая гонка, когда, я бы сказал, мне немного не повезло – Будапешт. Мой изначальный рывок получился очень хорошим, потом была крошечная, крошечная пробуксовка и неоптимальное переключение передачи – это в каком-то смысле стоило мне [победы].

Год многому научил, хотя это мой шестой сезон и тому подобная чушь. Он был лучше, чем думают люди. Безусловно, случались упущенные возможности. Это факт. Но я очень доволен сезоном в целом. Мне все равно кажется, что я многое выжал. Какие-то вещи просто пошли не по плану, определенные гонки были упущены.

Но я вполне доволен всем годом, который провел, потому что очевидно – когда гонки складывались, насколько потрясающими они могли быть

Пожалуй, впервые за шесть лет в «Формуле-1» у нас был шанс на борьбу в лидерах. За последние шесть лет подобного не было, так что это наша – и моя – первая возможность, а также первый шанс понять, где я нахожусь.

Безусловно, я не был на нужном уровне в начале года – пожалуй, даже до Майами. Начиная с летнего перерыва, мне кажется, я проявил себя очень здорово и выступал очень и очень хорошо. Я выдал некоторые из своих лучших гонок на данный момент. Поэтому, откровенно говоря, я очень доволен последними несколькими месяцами. Я бы не стал менять многое.

Однако какие-то изменения все же нужны. Надо прибавить в каких-то вещах, это очевидно. Я не в полной мере удовлетворен своей работой. Несомненно, я знаю, что необходимы улучшения, но я впервые могу с уверенностью сказать, что у меня есть то, что, на мой взгляд, нужно для борьбы за титул.

Это не означает, что я законченный пилот. Если сражаешься с гонщиками, которые к этому близки, такими как Макс, ты должен быть близок к совершенству, чтобы бросить вызов ему, бросить вызов другим командам.

Пожалуй, я не был сразу же готов сражаться с «Ред Булл» и Максом. Думаю, сейчас готов, но, наверное, слишком поздно. Может, в прошлом были гонщики, которые сразу были готовы. Но никто не навязывал Максу достойную борьбу на столь ранней стадии карьеры, посреди сезона.

Я сделал все, что мог. Этого недостаточно, что я всегда признавал. Макс – пожалуй, один из лучших пилотов в истории «Формулы-1». Не считаю, что в «Ф-1» когда-либо появится гонщик куда сильнее Макса. Это мое мнение.

И, если хочешь сражаться против такого убеждения, бороться с тем, кого считаешь столь сильным, необходимо показывать больше, чем я в нынешнем сезоне. Но, думаю, выступления после летнего перерыва – это уже ближе к тому, что нужно. Ближе к тому, что потребуется для борьбы в следующем сезоне

Так что я чувствую уверенность, и главный вывод таков: есть вера, что у меня есть необходимое для борьбы за чемпионство

Я не чувствую, что нахожусь под атакой. Я не против таких вещей – это соцсети. Я делаю все возможное, чтобы быть честным, быть собой. Всегда хочется, чтобы люди были на твоей стороне, но в то же время я понял – невозможно, чтобы все были на твоей стороне.

Пожалуй, это одна из вещей, которые я осознал в этом году. Наверное, у меня стало больше врагов, но также и больше болельщиков. Разумеется, я в большей степени рад и благодарен за то, что стало больше тех, кто поддерживает».

Но что же о поражении Ландо думает его руководство?

«Вы учитесь на протяжении своего пути, не так ли? – подчеркнул шеф всего «Макларена» Зак Браун на Гран-при Вегаса. – Команде «Формулы-1» свойственно постоянно совершать небольшие ошибки – в такие моменты вы и учитесь… Какие настройки следовало выбрать, или как вы пропустили апекс, или как вам следовало позже заехать на пит-стоп – что угодно. Думаю, это делает вас умнее из раза в раз.

За один и тот же год Ландо прошел путь от того, кто никогда не выигрывал гонку, до того, кто борется за чемпионство. Это довольно редкий случай. [Мика] Хаккинен тоже прошел через это, знаете: в 1997-м у него была одна победа, а в 1998-м он выиграл титул.

Думаю, Норрису пришлось многое осмыслить. Каждый сезон мы наблюдаем за тем, как он становится лучше.

У Макса есть преимущество в виде нескольких чемпионств и более 50 побед (у Ферстаппена 62 победы – Спортс’’) – и он еще не закончил. Так что думаю, Ландо – это тот, за кем стоит последить в следующем году. И также не стоит недооценивать [Оскара] Пиастри.

Если вы подбираетесь к «Ред Булл», то знаете, что хорошо справляетесь. Так что Норрис показал, что он очень способный. Мы способны дать ему хорошую машину. В некоторых гонках, которые он выиграл, Ландо был абсолютно недосягаем, не так ли? Сингапур был потрясающим. Нидерланды получились невероятными. Так что посмотрим, как все сложится в следующем году».

Как думаете, в 2025-м Норрис уже дотянется до Ферстаппена?

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Источник: RaceFans

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press ; Gettyimages /Jared C. Tilton, Mark Sutton