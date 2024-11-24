Гельмут Марко: «Если бы не шла речь о чемпионстве, Ферстаппен финишировал бы на подиуме»
Марко уверен: Ферстаппен пожертвовал подиумом в Вегасе ради досрочного титула.
Советник «Ред Булл» отметил талант Макса Ферстаппена после победы последнего в личном зачете сезона-2024.
Ферстаппен оформил четвертый титул на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав пятым впереди главного конкурента за титул Ландо Норриса.
«На данный момент Макс – лучший пилот. Он показал, что может использовать свою голову, когда необходимо – как сегодня. Думаю, если бы не шла речь о чемпионстве, он бы финишировал на подиуме, и это было невероятно. Невероятно», – сказал Марко.
Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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