Йос Ферстаппен: «Были сезоны и получше, когда Макс становился чемпионом»

Отец Ферстаппена считает, что у Макса были более удачные сезоны, чем в 2024-м.

Йос Ферстаппен подчеркнул сильные стороны своего сына после победы последнего в сезоне-2024.

«Порой я прям терзался. Все шло в неправильном направлении с точки зрения темпа. Иногда было весьма трудно не брать телефон, чтобы позвонить кое-кому. Так что да, временами было сложно со всем этим справиться. У нас были сезоны и получше, когда Макс становился чемпионом.

[На Гран-при Лас-Вегаса] Макс действовал очень умно. Он держал себя под контролем и был очень стабильным. Он также не особо обращал внимания на то, что о нем говорили или писали. Он все это видит и слышит, но на него это никак не влияет. Думаю, Макс всегда хорошо с этим справляется. Ментально он очень силен», – сказал Ферстаппен-старший.

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