Карлос Сайнс: «Третье место – максимум «Феррари» в Лас-Вегасе»
Сайнс считает, что выжал максимум в Вегасе.
Пилот «Феррари» прокомментировал итоги Гран-при Лас-Вегаса, где финишировал третьим.
«Ситуация с «медиумами» немного шокировала. Я думал, у нас будет сильный темп на этих шинах, но они продержались восемь кругов.
После этого все свелось к тому, чтобы свести сегодняшние потери к минимуму. Мне было не совсем удобно управлять болидом, темп не был сильным.
Хотелось бы, чтобы я был быстрее и мог побороться с Джорджем [Расселом] за победу, но этого не случилось. Мы смогли финишировать на третьем месте – это был наш максимум сегодня», –сказал Сайнс.
Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
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