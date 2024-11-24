Карлос Сайнс: «Третье место – максимум «Феррари» в Лас-Вегасе»

Сайнс считает, что выжал максимум в Вегасе.

Пилот «Феррари» прокомментировал итоги Гран-при Лас-Вегаса, где финишировал третьим.

«Ситуация с «медиумами» немного шокировала. Я думал, у нас будет сильный темп на этих шинах, но они продержались восемь кругов.

После этого все свелось к тому, чтобы свести сегодняшние потери к минимуму. Мне было не совсем удобно управлять болидом, темп не был сильным.

Хотелось бы, чтобы я был быстрее и мог побороться с Джорджем [Расселом] за победу, но этого не случилось. Мы смогли финишировать на третьем месте – это был наш максимум сегодня», –сказал Сайнс.

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен финишировал 5-м и завоевал титул