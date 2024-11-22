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Джордж Расселл: «Потрясающий день. Хотел бы сказать почему, но сам почесываю затылок, пытаясь это понять»

Расселл подвел итоги пятницы в Лас-Вегасе.

Пилот «Мерседеса» поделился впечатлениями от пятничных практик Гран-при Лас-Вегаса: в первой британец стал вторым, а во второй – третьим. Его напарник Льюис Хэмилтон показал лучшее время в обеих сессиях.

«Потрясающий день. Хотел бы я сказать почему, честно, но мы сами почесываем затылки, пытаясь понять, почему все так хорошо вышло.

Очевидно, все это только практика. Льюис тоже отлично постарался. С первого круга у него был отличный темп, болид работает.

Но вы понимаете, мы на городской трассе, здесь весьма сложно. Трасса становится быстрее и быстрее с каждым кругом. То, что мы были быстры сегодня, совсем не означает, что мы повторим то же самое завтра, когда трек, вероятно, станет на три секунды быстрее. Так что сегодняшний результат – приятный сюрприз», – сказал Расселл.

Вслед за этим Джорджа спросили, не опасается ли он, что «Мерседес» в очередной раз потеряет темп по ходу уик-энда.

«Я явно этого не боюсь. Думаю, отношение к нашей потери темпа весьма несправедливо. Думаю, тут больше дело в том, что наши конкуренты не используют всю свою мощность. В пятницу они могут ехать с чуть большей топливной нагрузкой. Они традиционно чуть больше нагружают болид, а потом возвращаются к нормальным позициям.

Есть вероятность, что завтра подобное вновь произойдет. Но сегодня утром и вечером мы показали весьма существенный отрыв. Уверен, остальные соперники будут усердно работать на протяжении всей ночи и сократят отставание, но я надеюсь, мы сможем продолжить выступать в том же духе».

Гран-при Лас-Вегаса-2024. 2-я практика. Хэмилтон – 1-й, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 17-й 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
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