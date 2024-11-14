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Карлос Сайнс: «Я буду оставаться в тени Алонсо, пока он в «Ф-1»

Сайнс по-прежнему считает Алонсо главным испанским гонщиком.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс порассуждал о том, удалось ли ему выйти из тени Фернандо Алонсо, выступающего за «Астон Мартин».

«Нет, было бы наивно так говорить. Пока Фернандо пилотирует в «Формуле-1», он всегда будет тем самым Фернандо для испанцев, человеком, который покорил «Формулу-1» и установил новые национальные рекорды. Люди в Испании обожают Фернандо.

Я выигрывал гонки с «Феррари», и это серьезно, но, пока он тут, я всегда буду оставаться в некотором смысле в его тени. Однако это объяснимо. Я сам был его главным фанатом на протяжении десяти лет. И я могу понять поведение всех этих болельщиков, газет и ТВ», – признался Карлос.

«Алонсо лучше Шумахера и Сенны, величайший наряду с Хэмилтоном, пожалуй». Тарсо Маркеш об экс-напарнике

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Auto Motor und Sport
logoФеррари
logoФернандо Алонсо
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoАстон Мартин
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