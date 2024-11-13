Шарль Леклер: «Лас-Вегас и Абу-Даби – это те Гран-при, на которых «Феррари» может выступить хорошо»

Леклер оценил шансы «Феррари» в оставшихся гонках сезона.

Монегаск считает, что «Феррари», с учетом особенностей каждой трассы, должна будет хорошо выступить на Гран-при Лас-Вегаса и Гран-при Абу -Даби, в то время как на Гран-при Катара у команды могут возникнуть проблемы.

«Мы очень сильно смотрелись на Гран-при Лас-Вегаса в прошлом году, и я надеюсь, что в этом мы будем там столь же сильны.

Также верно и то – о чем я уже говорил ранее, – что в этом году мы сделали шаг вперед в работе с шинами.

По своим характеристикам трасса подходит болиду «Феррари». Хотя с прогревом шин до оптимальной температуры, учитывая условия, могут возникнуть трудности.

Лас-Вегас и Абу-Даби – это те Гран-при, на которых «Феррари» может выступить хорошо, как мне кажется. К сожалению, в Катаре, как я думаю, нам будет труднее, там мы в большей степени будем заниматься минимизацией возможных потерь. Тем не менее, до конца сезона еще три гонки – и я надеюсь, что в итоге мы сможем победить «Макларен» [в Кубке конструкторов]», – рассказал Леклер .

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