Йос Ферстаппен выиграл ралли в Нидерландах с отрывом в минуту, взяв 11 из 12 спецучастков

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен выиграл Ралли Южного Лимбурга в доминирующем стиле.

Отец гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена стал быстрейшим на 11 из 12 спецучастков за рулем «Шкоды» и привез ближайшему сопернику 63 секунды.

В прошлом году Ферстаппен-старший также победил в данной гонке.

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