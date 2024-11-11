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Йос Ферстаппен выиграл ралли в Нидерландах с отрывом в минуту, взяв 11 из 12 спецучастков

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен выиграл Ралли Южного Лимбурга в доминирующем стиле.

Отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена стал быстрейшим на 11 из 12 спецучастков за рулем «Шкоды» и привез ближайшему сопернику 63 секунды.

В прошлом году Ферстаппен-старший также победил в данной гонке.

Берни Экклстоун: «Ферстаппен – особенный. Лучший в истории? Невозможно выбрать одного, но Макс невероятно хорош»

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт Макса Ферстаппена
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