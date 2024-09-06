Главные гонки США сваяли свой электрокар за $1,5 млн и на 1359 л.с. – без спортивной цели! И зачем он нужен?!

Один из самых горячих трендов современного мира – борьба за сохранение природы нашей планеты (особегнно с учетом бесконечных температурных рекордов). Однако пока ученые занимаются действительно стоящими эко-инициативами и исследованиями, порой на одобрение широкой публики предстают сомнительные разработки с легким флером чистого PR – такое явление получило название «гринуошинг»: то есть отмытие репутации через показательное подключение к экоповестке без реальных изменений.

И, кажется, к такому же показательному процессу без предментого наполнения подключилась и главная гоночная серия США NASCAR – самая популярная по посещаемости и ТВ-просмотрам, самая богатая по телеконтрактам и спонсорам, а также самая представительная в смысле автопроизводителей.

Она совместно с партнерами из электротехнической корпорации ABB (к слову, они же являются титульным спонсором «Формулы Е») представила собственный прототип электрокара – на вид подностью как традиционный зверь для Cup Series, грозный и мощный.

По размерам электрокар не отличается от неэкологичных собратьев, а по мощности превосходит их в два раза. А еще ему не нужны дозаправки, отмечают создатели.

В разработке прототипа принимали участие все автопроизводители серии «Шевроле», «Форд» и «Тойота» – такой альянс уже звучит сомнительно, ведь они вроде как должны конкурировать?

Но в прикладном смысле созданием «электрички» занималась та же группа инженеров, которая отвечала за создание нового поколения машин для топого зачета Cup Series и в прошлом году выставлялась на старт «24-х часов Ле-Мана» в особом классе «Гараж 56» – вышел огромный бегемот на фоне поджарых прототипов . Так что да, с электроверсией они просто сохранили традицию!

У стоковой полноприводной «электрички» три 6-фазных мотора от компании STARD с индексом UHP (Ultra High Perfomance) – один передний и два задних, которые передают энергию прямиком на колеса, обутые в шины от Goodyear, произведенные специально для данной модели авто.

Силовой агрегат, оснащенный батареей с жидкостным охлаждением мощностью 78 кВт*ч, способен выдавать 1000 кВт (1359 л.с.!) энергии на своем пике. Так же машину оснастили системой рекуперации энергии, вырабатывающей энергию на торможениях.

Кузов машины выполнен из экологичного композита, созданного на основе льна, который установлен на шасси от современной техники. Подвеска, тормоза, колеса, рулевое управление – от нее же. Стоит «обычная» машина для Cup Series, к слову, около $500 тысяч (в зависимости от поставщика и запрошенного комплекта расходников), хотя изначальная цена прогнозировалась в районе 350 тысяч и уже тогда считалась слишком высокой. На создание электропрототипа же ушло $1,5 млн – поскольку он единственный в своем роде, то все расходы сконцентрированы в одном экземпляре.

Заглянем под капот. Без двигателя внутреннего сгорания здесь совсем пусто.

Звук электромоторов, конечно, здорово диссонирует с традиционным обликом грозного Sprint Cup. Нет эффекта зловещей долины?

Управлять машиной будущего во время показательных заездов по городской трассе в Чикаго доверили гонщику Дэвиду Рэгану: «У меня очень смешанные чувства. Это же электрическая машина, но та производительность, что она выдает... Сейчас ты можешь услышать звук тормозов, скрипы и рев при входе в поворот, звук колес», – рассказал Рэган после своей поездки.

Гоночные характеристики впечатлили, признался Дэвид: «Она отлично поворачивает, отлично тормозит, отлично разгоняется. У нее та же геометрия, подвеска, управление, как у машин следующего поколения. Поэтому, если смотреть со стороны гонщика, несмотря на то, что она чуть тяжелее и имеет другие пропорции, поворачивает и едет по поребрикам практически так же, как машины нового поколения. Но если говорить о ее ускорении, будучи гоночной машиной с полным приводом... Мне никогда не доводилось управлять техникой с подобным ускорением.

Она может переносить крутящий момент из передней части в заднюю, она управляет пробуксовкой колес и имеет много других улучшений, над которыми мы еще не работали. Она обладает таким ускорением, которое вжимает в спинку сидения и тратит очень мало расстояния на торможение».

Казалось бы, идеальный монстр для супернагруженных гонок? Ведь у той же «Формулы Е», например, мощность вчетверо меньше – однако городские замесы электроболидов с розыгрышами титулов на последних кругах последних гонок уже собирают миллионы у ТВ и тысячи на трибунах, а бывший супремо «Ф-1» называет электроПри зрелищем «уровня настоящих Гран-при». NASCAR сумел бы их превзойти?

Нет, даже не попытается – ведь из-за значительного перевеса машины ее не спасает нереальная мощность: на городском треке она проигрывает не самому маневременному бензиновому брату-бегемоту от 0,2 до 1 полновесной секунды с круга. На овалах, возможно, разница была бы меньше, но сколько бы электрокар бы там продержался с такой выдачей?

А вообще самое интересное: в гонках электропрототип участие не планировалось.

В гонках новинки не будет. Зачем же тогда его вообще создавали?

Главный вице-президент и шеф отдела гоночных разработок NASCAR Джон Пробст ответил: «На сегодняшний день, очевидно, мы пользуемся двигателями внутреннего сгорания. Им еще предстоит пройти долгий путь к использованию экологичного или водородного топлива...

Как вам известно, мы стремимся прийти к политике «нулевых выбросов» к 2035-му, поэтому в данный момент я здесь не для того, чтобы сказать, что мы собираемся запустить новую серию. Электрический прототип создан для исследования, каким может быть наше будущее.

Если бы мы выпустили его [электромобиль], а затем сразу же новую серию, то, возможно, мы не смогли бы все правильно оценить. Такое часто можно увидеть. Кто-то выставляет прототип на автомобильном шоу и уже по реакции фанатов судит о том, стоит ли идти в этом направлении, хотят ли они идти в этом направлении.

Для нас это тоже способ узнать, хотят ли наши болельщики этого, и узнать, к чему стремимся мы сами».

Так что электрокар – лишь часть плана NASCAR на пути к экологичному будущему. Серии принадлежит 15 трасс в США, многие их расположены вдоль крупных трасс, поэтому дальнейший план ABB по электрификации серии включает в себя установку зарядных станций для электромобилей на этих треках, которыми смогут воспользоваться все желающие.

К 2028-му NASCAR планирует представить собственное экологичное топливо, ввести переработку на всех этапах чемпионата и полностью перейти на использование электричества, получаемого из возобновляемых источников. А к 2035-му полностью перейти к политике «нулевых выбросов». Собственно поэтому на электрическом прототипе красуется гоночный номер «35» рядом с лого ABB.

Но не обошлось и без альтернативных теорий. Чемпион 2014-го и комментатор Кевин Харвик считает, что NASCAR просто вынудили создать экологичный прототип: «Я правда считаю, что толчок к созданию электромобиля исходил от производителей [«Шевроле», «Форд» и «Тойоты»]. Сейчас продажи электромобилей идут не так хорошо, как в момент запуска проекта...

В какой-то момент они все [производители] сказали: «Каждый из нас построит электромобиль и будет показывать его на выставках», но я думаю, что когда спрос пошел на спад они такие: «Хэй, мы больше не хотим заниматься этим».

Из-за этого NASCAR застрял со своим электромобилем, с которым можно лишь устраивать показы... Могу с уверенностью сказать, что в NASCAR у «электричек» нет будущего...

Во-первых, они не уйдут далеко на овалах... Может нам стоит обзавестись гибридом? Можно заряжать батареи и проезжать несколько подготовительных кругов, это уж точно. Нам нужно идти в ногу с технологиями производителей. Но полностью электрическая [машина]? Ну уж нет!

Менеджер «Форда» в NASCAR Пэт ДиМарко отчасти подтвердил слова Харвика: «Можем ли мы на коротких трассах гонять на протяжении 30 минут, 45 минут? Да. Но достаточно ли такой длины гонки, чтобы что-то произошло. Возможно.

«Нитро ралли-кросс» и некоторые мировые кубки по ралли-кроссу устраивают короткие заезды, для развлечения людей. Но хотите ли вы участвовать в «Дайтоне-500» с электрокаром? Нет. На трассе, протяженностью 1,5 мили (2,41 км), вам не удастся так же долго продолжать движение [как сейчас]. Но зато это позволяет нам как партнерам NASCAR увидеть, куда ведут нас технологии».

Электрокар NASCAR и ABB стал первым гоночным прототипом серии, но другие эко-авто существовали в серии и ранее.

Например, с 2023-го «Джо Гибб Рэйсинг» используют электрические модели для тренировки пит-стопов.

А «Пенске» уже два года катает свои машины на электрических трейлерах.

Так что будущее у электрокаров в NASCAR точно есть, пусть и не на гоночной трассе. А нынешним монстром пока продолжат развлекать посетителей шоу-заездов – демонстрируя, как же чемпионат и все ее поставщики стараются достичь климатически нейтрального будущего.

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Фото/видео: youtube.com/@NASCAR ; x.com/bobpockrass ; x.com/dustinlong ; x.com/NASCARRegional ; x.com/JoeGibbsRacing ; x.com/Team_Penske; East News /AP Photo/Nell Redmond; Gettyimages /Meg Oliphant, James Gilbert, Jared C. Tilton