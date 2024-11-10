Гюнтер Штайнер о Ферстаппене в Бразилии: «Он не оставил никому шансов и показал всем, кем является на самом деле»
Штайнер высказался о победе Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.
Бывший руководитель «Хааса» считает, что выступлением в Интерлагосе Макс нанес удар по моральному настрою своего главного конкурента в борьбе за титул Ландо Норриса и остальным своим соперникам.
«Безусловно. Они ведь все анализируют. И в этот раз они тоже будут внимательно изучать ситуацию и спрашивать себя, как ему это удалось. Ведь именно так и можно узнать, как ты должен действовать, чтобы оказаться на месте победителя.
Но вообще, когда Макс взял гонку под свой контроль, когда он обогнал Окона и просто оторвался от всех, он не оставил никому шансов и показал всем, кто он на самом деле. В тот момент [когда Ферстаппен проехал лучший круг гонки в конце заезда] он уже знал, что выиграет титул в этом году, и хотел заявить о себе», – рассказал Штайнер.
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