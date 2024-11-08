  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер о борьбе в Кубке конструкторов: «Феррари» нужно постараться заработать как можно больше очков на Гран-при Лас-Вегаса»
1

Шарль Леклер о борьбе в Кубке конструкторов: «Феррари» нужно постараться заработать как можно больше очков на Гран-при Лас-Вегаса»

Леклер оценил положение команды в Кубке конструкторов.

По итогам Гран-при Сан-Паулу «Феррари» отстает от лидирующего «Макларена» на 36 очков, а вот преимущество над «Ред Булл» сократилось до 13 очков.

По мнению Леклера, у «Феррари» будут шансы отыграться на предстоящем этапе в Лас-Вегасе – именно эту трассу монегаск назвал наиболее подходящей для Скудерии среди трех, где пройдут оставшиеся в этом сезоне гонки.

«Мы уже довольно давно сконцентрировали наши усилия на машине следующего года, так что в этом сезоне обновлений болида больше не будет.

Что касается сражения в Кубке конструкторов, то мы стараемся рассматривать каждую гонку отдельно. Мы не особо смотрим по сторонам, вместо этого стараясь сконцентрироваться на оптимизации собственных выступлений. Я даже не знаю, какова точно ситуация по очкам в Кубке конструкторов. И мне и не нужно этого знать.

Когда я увидел погодную ситуацию на этапе в Бразилии, то сразу понял, что нам будет очень непросто. Хотя в итоге мы не так много очков проиграли «Макларену», а на Гран-при Лас-Вегаса ситуация для нас должна сложиться намного лучше. Там нам нужно постараться заработать как можно больше очков», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Гран-при Бразилии
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Гран-при Лас-Вегаса
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Макс Ферстаппен о победе в Бразилии: «Умение пилотировать под дождем ты нарабатываешь еще в картинге, много тренируясь»
32 минуты назад
Руководство «Ф-1» готовится к ротации европейских Гран-при в календаре чемпионата (Autosport)
7сегодня, 07:20
Серхио Перес: «Очень сильный уик-энд «Ред Булл» в плане темпа, много позитивных моментов»
12вчера, 17:28
«Альпин» пытается переманить Колапинто на место Дуэна (GdS)
49вчера, 16:26
Ральф Шумахер: «Ф-1» нереалистична для Мика. Бортолето и Хюлькенберг – хорошее сочетание гонщиков для «Заубера»
6вчера, 15:45
Джеймс Воулз: «5 больших аварий «Уильямса» за 10 дней – практически то, что невозможно выдержать»
8вчера, 14:08
Юки Цунода: «Мог выйти на 1-е место в Бразилии без красных флагов»
15вчера, 13:09
Эдди Джордан: «Я не видел в Норрисе ничего, позволяющего выступать как Ферстаппен в Бразилии»
67вчера, 12:18
Ассоциация гонщиков Гран-при о штрафах за мат: «Призываем президента ФИА следить за собственными выражениями и обеспечить финансовую прозрачность»
7вчера, 11:11
Руководитель «Астон Мартин» назвал «неожиданным» сход Стролла до старта: «Казалось, возникла проблема с тормозами. Нужно тщательное расследование»
10вчера, 10:19
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото