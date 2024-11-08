Шарль Леклер о борьбе в Кубке конструкторов: «Феррари» нужно постараться заработать как можно больше очков на Гран-при Лас-Вегаса»
Леклер оценил положение команды в Кубке конструкторов.
По итогам Гран-при Сан-Паулу «Феррари» отстает от лидирующего «Макларена» на 36 очков, а вот преимущество над «Ред Булл» сократилось до 13 очков.
По мнению Леклера, у «Феррари» будут шансы отыграться на предстоящем этапе в Лас-Вегасе – именно эту трассу монегаск назвал наиболее подходящей для Скудерии среди трех, где пройдут оставшиеся в этом сезоне гонки.
«Мы уже довольно давно сконцентрировали наши усилия на машине следующего года, так что в этом сезоне обновлений болида больше не будет.
Что касается сражения в Кубке конструкторов, то мы стараемся рассматривать каждую гонку отдельно. Мы не особо смотрим по сторонам, вместо этого стараясь сконцентрироваться на оптимизации собственных выступлений. Я даже не знаю, какова точно ситуация по очкам в Кубке конструкторов. И мне и не нужно этого знать.
Когда я увидел погодную ситуацию на этапе в Бразилии, то сразу понял, что нам будет очень непросто. Хотя в итоге мы не так много очков проиграли «Макларену», а на Гран-при Лас-Вегаса ситуация для нас должна сложиться намного лучше. Там нам нужно постараться заработать как можно больше очков», – рассказал Леклер.
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