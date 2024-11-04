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Флавио Бриаторе о двойном подиуме «Альпин»: «Результат стоимостью $29,2 млн»

Бриаторе остался доволен выступлением «Альпин» в Бразилии.

Исполнительный советник «Альпин» отметил, что главным результатом двойного подиума для команды стало значительное улучшение положения в Кубке конструкторов.

Благодаря тому, что Окон и Гасли на двоих заработали 35 очков, «Альпин» в Кубке конструкторов разом поднялась с 9-й на 6-ю строчку. И разница в призовых по итогам сезоне между этими позициями составляет примерно $30 млн.

При этом Флавио признал, что «Альпин» придется потрудиться, чтобы сохранить 6-ю строчку, поскольку преимущество над «Хаасом» составляет всего 3 очка, а «РБ» французская команда опережает на 5 очков.

«Это результат стоимостью $29,2 млн. Это вообще первое, о чем меня спросили (смеется). Наши пилоты продемонстрировали выдающееся выступление. Их вообще не за что критиковать. Окон проиграл только Ферстаппену, причем в дождь, а Гасли сделал свою работу. И да, двигатель [разница в мощности мотора «Альпин» и конкурентов] в обычных условиях дает отставание в 0,3 секунды на круге, но вот в дождь эта разница исчезает.

Тем не менее, на Гран-при Лас-Вегаса мы будем страдать, потому что там моторная трасса. И я сомневаюсь, что на трех оставшихся Гран-при вообще будет дождь. Так что нам нужно прибавлять.

Что касается стратегии на Гран-при Сан-Паулу, то когда вы быстры – вы можете позволить себе рисковать. Именно поэтому мы решили остаться на трассе и попробовать дождаться красных флагов. Но если бы на тот момент мы находились где-то в середине пелотона, тогда разницы бы не было никакой», – рассказал Бриаторе.

Подиум полуразваленной «Альпин» – чудо, двойной – безумие. Но он случился – а как думали буки?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
Гран-при Бразилии
logoФлавио Бриаторе
logoФормула-1
logoЭстебан Окон
logoПьер Гасли
logoАльпин
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