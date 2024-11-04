  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хэмилтон поздравил Ферстаппена с «потрясающим пилотажем», Макс ответил: «Спасибо, чел, признателен»
9

Хэмилтон поздравил Ферстаппена с «потрясающим пилотажем», Макс ответил: «Спасибо, чел, признателен»

Хэмилтон и Ферстаппен обменялись любезностями после победы Макса.

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оставил комментарий под постом о победе лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.

«Потрясающий пилотаж, поздравляю 👊🏾», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

«Спасибо, чел. Признателен 💪», – отреагировал Ферстаппен.

Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» также отметился в комментариях, заявив о «фантастическом пилотаже», на что Макс ответил: «Спасибо, легенда».

В соцсетях поздравления трехкратному обладателю титула отправили и многие другие пилоты, в том числе представитель «Макларена» Ландо Норрис, назвавший победу «впечатляющей».

«Как ты говоришь, «simply lovely» («просто прелесть» – Спортс’’)», – добавил британец.

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor.com
Гран-при Бразилии
logoМакларен
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoАстон Мартин
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка
5013 минут назад
Карлос Сайнс: «Толком не могу объяснить 2 аварии. Обычно я быстр под дождем, но сейчас это было невозможно»
1сегодня, 07:55
Шарль Леклер: «Феррари» минимизировала потери в Бразилии. Болидом было очень тяжело управлять, частично по моей вине»
3сегодня, 07:31
Ферстаппен побил рекорд Шумахера, лидируя в «Ф-1» 897 дней подряд
28сегодня, 07:20
Норрис и Расселл получили денежные штрафы за нарушение после прерванного старта, Цуноду и Лоусона не наказали
24вчера, 23:01
Расселл и Хэмилтон избежали спортивных наказаний за изменение давления в уже установленных шинах
11вчера, 22:33
Джеймс Воулз: «У «Уильямса» было три невероятно крупных аварии всего лишь за несколько часов»
3вчера, 21:29
Франко Колапинто: «Сегодня все складывалось не в пользу «Уильямса»
3вчера, 20:59
Джордж Расселл: «Мне особо нечего сказать. Порой нужно доверять своей интуиции»
22вчера, 20:40
Гельмут Марко: «Ферстаппен был словно с другой планеты»
23вчера, 20:21
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото