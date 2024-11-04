Хэмилтон поздравил Ферстаппена с «потрясающим пилотажем», Макс ответил: «Спасибо, чел, признателен»

Хэмилтон и Ферстаппен обменялись любезностями после победы Макса.

Гонщик «Мерседеса » Льюис Хэмилтон оставил комментарий под постом о победе лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу.

«Потрясающий пилотаж, поздравляю 👊🏾», – написал семикратный чемпион «Формулы-1».

«Спасибо, чел. Признателен 💪», – отреагировал Ферстаппен.

Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» также отметился в комментариях, заявив о «фантастическом пилотаже», на что Макс ответил: «Спасибо, легенда».

В соцсетях поздравления трехкратному обладателю титула отправили и многие другие пилоты, в том числе представитель «Макларена» Ландо Норрис, назвавший победу «впечатляющей».

«Как ты говоришь, «simply lovely» («просто прелесть» – Спортс’’)», – добавил британец.

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