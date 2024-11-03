Гельмут Марко: «Ферстаппен был словно с другой планеты»
Марко в восторге от пилотажа Ферстаппена в Бразилии.
Советник «Ред Булл» оценил выступление Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу, где нидерландец прорвался на первое место после старта с 17-го.
Для Ферстаппена эта первая победа после Гран-при Испании, который проходил 10 этапов назад.
«Он был словно с другой планеты. Когда он оказался в чистом воздухе, он просто полетел по трассе. Он совершил несколько великолепных обгонов.
Я сказал, что он финиширует на подиуме, но при таком выступлении можно было достичь большего – и он верно ответил на происходившее в последнее время», – сказал Марко.
Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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