Ферстаппен должен стартовать 17-м на Гран-при Сан-Паулу – Макс не прошел в 3-й сегмент квалификации
«Ред Булл» провалил квалификацию к Гран-при Сан-Паулу.
Из-за аварии пилота «Астон Мартин» Ланса Стролла второй сегмент завершили красными флагами. Оба гонщика «Ред Булл» не пробились в топ-10: Макс Ферстаппен стал 12-м, Серхио Перес – 13-м.
Трехкратный чемпион «Формулы-1» также получит штраф в виде потери пяти позиций на решетке. Таким образом, Ферстаппен должен стартовать 17-м. Нидерландец может отыграть одно или два места, если попавшие в аварии Стролл и пилот «Феррари» Карлос Сайнс начнут заезд с пит-лейн.
За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:
Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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