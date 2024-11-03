Ферстаппен должен стартовать 17-м на Гран-при Сан-Паулу – Макс не прошел в 3-й сегмент квалификации

«Ред Булл» провалил квалификацию к Гран-при Сан-Паулу.

Из-за аварии пилота «Астон Мартин » Ланса Стролла второй сегмент завершили красными флагами. Оба гонщика «Ред Булл » не пробились в топ-10: Макс Ферстаппен стал 12-м, Серхио Перес – 13-м.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» также получит штраф в виде потери пяти позиций на решетке. Таким образом, Ферстаппен должен стартовать 17-м. Нидерландец может отыграть одно или два места, если попавшие в аварии Стролл и пилот «Феррари» Карлос Сайнс начнут заезд с пит-лейн.

За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:

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