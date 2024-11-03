Квалификация к Гран-при Сан-Паулу пройдет в воскресенье в 13:30, гонка – в 18:30

«Формула-1 » сообщила об изменениях в расписании Гран-при Сан-Паулу.

Квалификация, которую не удалось провести в субботу из-за сильного дождя, состоится в воскресенье в 13:30 по московскому времени (в 7:30 по местному времени). Гонка перенесена с 20:00 на 18:30 (12:30 по местному времени).

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