Квалификация к Гран-при Сан-Паулу пройдет в воскресенье в 13:30, гонка – в 18:30
«Формула-1» сообщила об изменениях в расписании Гран-при Сан-Паулу.
Квалификация, которую не удалось провести в субботу из-за сильного дождя, состоится в воскресенье в 13:30 по московскому времени (в 7:30 по местному времени). Гонка перенесена с 20:00 на 18:30 (12:30 по местному времени).
«Ф-1» накрыло мощным ливнем в Бразилии. Старт отложен на воскресенье
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети «Формулы-1»
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