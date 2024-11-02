Гельмут Марко: «У «Ред Булл» была быстрейшая машина в спринте. Можно бороться за победу в гонке»

Марко доволен скоростью «Ред Булл», но не результатом спринта.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что машина команды оказалась лучшей в спринте на Гран-при Сан-Паулу.

Макс Ферстаппен финишировал третьим, однако затем опустился на четвертое место из-за штрафа.

«Позитивный итог в том, что мы вернулись. У нас была быстрейшая машина в этом спринте. К сожалению, потребовалось слишком много времени, чтобы обогнать Леклера , однако ситуация со скоростью и деградацией шин очень хорошая. Это также нашло отражение в том факте, что Чеко [Перес ] проехал быстрейший круг. К сожалению, виртуальная машина безопасности появилась в неподходящий момент.

Мы вновь конкурентоспособны впервые за долгое время. Как я уже сказал, все было очень хорошо с деградацией шин, а это являлось нашим слабым местом. Учитывая скорость, думаю, завтра мы сможем бороться за победу даже на кочковатом асфальте», – заявил австриец в эфире Viaplay.

Марко ответил на вопрос о причинах прогресса:

«Было бы очень здорово знать точно. Дело в очень маленьких деталях. Одна из проблем болида состоит в том, что малейшие изменения оказывают большое влияние. Рабочее окно машины очень ограничено. Так что нужно очень аккуратно вносить изменения, чтобы оставаться в окне, в котором шины работают».

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