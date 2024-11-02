Карлос Сайнс: «Феррари» не на том же уровне, что «Макларен». Придется что-то предпринять, чтобы улучшить болид»
Сайнс призвал «Феррари» улучшить болид .
Пилот Скудерии рассказал о причине ошибок в спринте Гран-при Сан-Паулу, где финишировал пятым.
«Очень тяжелый спринт для меня, в начале я допустил много ошибок. Я много скользил и сделал 3-4 ошибки, которые стоили мне много времени: если на этой трассе выйти за пределы траектории, то шины сильно загрязняются.
Очевидно, что на данный момент мы не на том же уровне, что «Макларен». Придется что-то предпринять, чтобы улучшить болид, если мы хотим продвинуться дальше», – рассказал Сайнс.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Formu1a.uno
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