Шарль Леклер: «Причина ошибок – больший износ шин. Это был мой выбор, который оказался неверным»

Леклер подвел итоги спринта в Бразилии.

Пилот «Феррари» прокомментировал четвертое место в спринте Гран-при Сан-Паулу.

«Поднимать педаль газа для сбережения топлива пока что сложно с нашим болидом. Мы наблюдали то же самое на прошлой неделе и в Остине. Нужно поработать над этим.

Гонка была сложной. В начале я старался как можно сильнее надавить на Ландо [Норриса], но к концу гонки управлять болидом стало сложно, поскольку у меня ушли задние шины.

Я совершал много ошибок из-за большого износа шин, но это был мой выбор, который оказался неверным. По-моему, мы потеряли одно очко относительно того, что могли заполучить в идеале. Но мы многое узнали перед завтрашним днем. Мы определенно внесем изменения в настройки перед основной гонкой», – сказал Леклер.

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