Фернандо Алонсо: «Спринт в Бразилии ничего не значит для «Астон Мартин»

Алонсо заявил о бессмысленном спринте в Бразилии.

Гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо , стартующий в спринте на Гран-при Сан-Паулу 16-м, поделился ожиданиями.

«В квалификации у нас не было темпа. После практики были внесены кое-какие изменения, которые, как мы знали, могут испортить темп, однако нужно было скорее сосредоточиться на воскресенье, а не на субботе.

В спринте очки маловероятны. Для нас это скорее тренировка. Спринт ничего не значит для нас, поскольку лишь восемь болидов заработают очки, и даже если ты восьмой или седьмой, то получаешь балл или два. Так что формат не вознаграждает за скорость в пятницу вечером и в субботу – для нас гораздо важнее сосредоточиться на воскресенье. Вот на что нужно сделать ставку.

Таков наш подход к уик-энду – он немного бесполезный до второй половины субботы», – признался двукратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й