Фернандо Алонсо: «Спринт в Бразилии ничего не значит для «Астон Мартин»
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, стартующий в спринте на Гран-при Сан-Паулу 16-м, поделился ожиданиями.
«В квалификации у нас не было темпа. После практики были внесены кое-какие изменения, которые, как мы знали, могут испортить темп, однако нужно было скорее сосредоточиться на воскресенье, а не на субботе.
В спринте очки маловероятны. Для нас это скорее тренировка. Спринт ничего не значит для нас, поскольку лишь восемь болидов заработают очки, и даже если ты восьмой или седьмой, то получаешь балл или два. Так что формат не вознаграждает за скорость в пятницу вечером и в субботу – для нас гораздо важнее сосредоточиться на воскресенье. Вот на что нужно сделать ставку.
Таков наш подход к уик-энду – он немного бесполезный до второй половины субботы», – признался двукратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Сан-Паулу-2024. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен – 4-й
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий