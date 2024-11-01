Главный инженер «Ред Булл»: «Перес спросил, можно ли вернуть старое шасси – механикам это не понравилось»
Серхио Перес значительно уступает Максу Ферстаппену на протяжении всего сезона-2024. По одной из версий все дело в разных спецификациях болидов.
Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн признал, что элементы на болидах пилотов действительно отличались, однако это нельзя назвать оправданием большой разницы в темпе.
Ранее стало известно, что перед Гран-при Сан-Паулу Перес попросил команду вернуть на болид старое шасси.
«Что ж, их болиды – своего рода гибриды, не так ли? Чеко едет на другой спецификации, отличной от той, что использует Макс. Так что если вы посмотрите на боковые крылья у днища, то увидите, что они внезапно отличаются.
Это небольшая разница. Я бы сказал, величина достаточно маленькая, чтобы не повлиять на разницу в темпе относительно Макса. Мы сделали так, поскольку это наилучший способ заниматься двумя болидами и сохранять уверенность в том, что мы обслужим их честно.
Мы вернули Серхио другое шасси. Он спросил нас, сможем ли мы это сделать, и у парней появилась работа, которая им не понравилась. На этой стадии сезона мы не делаем новое шасси – могу вас в этом заверить», – сказал Монахэн.
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