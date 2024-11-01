Перес вернулся к старому шасси перед Гран-при Сан-Паулу
«Ред Булл» заменил шасси Серхио Пересу по просьбе мексиканского гонщика перед Гран-при Сан-Паулу.
После серии неудач Перес получил шасси, которое уже использовалось по ходу сезона-2024.
Серхио также полагал, что разница в результатах с Максом Ферстаппеном частично объясняется тем, что у чемпиона более новая версия днища. В команде считают, что различия в конфигурациях незначительные. Мексиканец не получит последнюю версию в Бразилии – ожидается, что это случится на следующем этапе в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
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