Ферстаппену поменяют ДВС со штрафом в Бразилии, другие компоненты должны дотянуть до конца сезона (De Telegraaf)

«Ред Булл» рассчитывает на минимальный моторный штраф в Бразилии.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Сан-Паулу, подтверждает De Telegraaf.

Ранее советник команды Гельмут Марко назвал замену мотора «неизбежной».

По информации нидерландского издания, «Ред Булл » планирует поменять лишь ДВС. Остальные компоненты должны дотянуть до конца сезона.

На Гран-при Бельгии Ферстаппен уже получал штраф в виде десяти мест на решетке. Повторное превышение лимита по ДВС наказывается пятью позициями.

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