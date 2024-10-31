Ферстаппену поменяют ДВС со штрафом в Бразилии, другие компоненты должны дотянуть до конца сезона (De Telegraaf)
«Ред Булл» рассчитывает на минимальный моторный штраф в Бразилии.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен потеряет пять позиций на старте Гран-при Сан-Паулу, подтверждает De Telegraaf.
Ранее советник команды Гельмут Марко назвал замену мотора «неизбежной».
По информации нидерландского издания, «Ред Булл» планирует поменять лишь ДВС. Остальные компоненты должны дотянуть до конца сезона.
На Гран-при Бельгии Ферстаппен уже получал штраф в виде десяти мест на решетке. Повторное превышение лимита по ДВС наказывается пятью позициями.
Гельмут Марко: «Моторный штраф Ферстаппена в Бразилии неизбежен»
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: De Telegraaf
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