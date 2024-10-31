Гельмут Марко: «Моторный штраф Ферстаппена в Бразилии неизбежен»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко назвал «неизбежным» новый штраф Макса Ферстаппена за превышение лимита на элементы силовой установки.
Ожидается, что на Гран-при Сан-Паулу трехкратный чемпион «Формулы-1» получит новый ДВС. Если другие компоненты менять не придется, нидерландец потеряет пять позиций на старте.
«Темп [на Гран-при Мехико] также не был хорошим из-за упомянутой проблемы с мотором. Пришлось устанавливать другую силовую установку, которая достигла конца цикла и вообще не планировалась к использованию в гонках.
Это одна из причин, почему мы оказались одной из самых медленных машин на прямых. Когда мотор «Ф-1» набирает определенный километраж, потеря мощности становится очевидной.
В данный момент мы изучаем, можно ли вновь использовать двигатель с утечкой. Но и его накат таков, что мотор не планировали использовать дальше.
Все это означает, что смена двигателя в Бразилии с соответствующим штрафом неизбежна», – подтвердил Марко.
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