Гельмут Марко: «Очередной волшебный круг Ферстаппена»

Марко отметил мастерство и спокойствие Ферстаппена в мексиканской квалификации.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что его не удивила вторая позиция Макса Ферстаппена по итогам квалификации к Гран-при Мехико.

«Нет. Мы теряли три-четыре десятые в третьем секторе – надо было контролировать это. Если бы получилось, все выглядело бы здорово – так все и сложилось.

И, конечно, очередной волшебный круг Макса. После того, как [первый] круг удалили, он сохранил самообладание и выдал идеальный круг.

Надо похвалить инженеров, большое им спасибо. Они нашли правильное направление для болида с узким рабочим окном. Также сказал бы, что более высокие температуры – почти на 13 градусов – помогли нам», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

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