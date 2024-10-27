Гельмут Марко: «Очередной волшебный круг Ферстаппена»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что его не удивила вторая позиция Макса Ферстаппена по итогам квалификации к Гран-при Мехико.
«Нет. Мы теряли три-четыре десятые в третьем секторе – надо было контролировать это. Если бы получилось, все выглядело бы здорово – так все и сложилось.
И, конечно, очередной волшебный круг Макса. После того, как [первый] круг удалили, он сохранил самообладание и выдал идеальный круг.
Надо похвалить инженеров, большое им спасибо. Они нашли правильное направление для болида с узким рабочим окном. Также сказал бы, что более высокие температуры – почти на 13 градусов – помогли нам», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
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