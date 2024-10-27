Карлос Сайнс: «Есть небольшое чувство горько-сладкого привкуса – в следующем году «Феррари» может претендовать на титул, а меня в команде уже не будет»

Сайнс признал досаду от грядущего ухода из «Феррари».

Испанец в следующем сезоне продолжит карьеру в «Уильямсе», а его место в итальянской команде займет Льюис Хэмилтон.

Сайнс отметил, что с одной стороны он рад отличным результатам в последних гонках и постарается добиться как можно большего за остаток сезона. С другой же стороны ему грустно от осознания того, что «Феррари» в следующем году, учитывая уровень развития болида, вполне может всерьез претендовать на титул, а его самого в команде уже не будет.

«Да, выиграть поул было очень приятно – и учитывая, насколько хороша наша машина и насколько хороший пилотаж я демонстрирую в последнее время, настрой на оставшиеся пять Гран-при у меня весьма оптимистичный.

И в то же время чувствуется горько-сладкий привкус – ведь такие выступления дают повод полагать, что «Феррари» будет претендовать на победу в чемпионате в следующем году, а меня в команде уже не будет и я не смогу всем этим воспользоваться. Я чувствовал себя достаточно важной частью этой команды на протяжении последних четырех лет, мы вместе старались подготовить «Феррари» к тому, чтобы побороться за титул в следующем сезоне.

И тот факт, что сейчас я так здорово выступаю, что я так быстр за рулем этого болида, и при этом уже через пять гонок я покину команду…ну, я даже не знаю, что тут сказать. Но чувство не самое приятное. Но тут уж ничего не поделаешь.

Я постараюсь выиграть еще несколько гонок, постараюсь как можно чаще подниматься на подиум на этих пяти оставшихся Гран-при , насладиться моментом, а дальше нужно будет думать уже о следующем сезоне», – рассказал Сайнс.

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