Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса – это очень много»
Леклер остался недоволен выступлением в квалификации в Мехико.
Пилот «Феррари» признал, что ожидал добиться большего, и что теперь постарается отыграться в завтрашней гонке.
«Начиная со второй практики у меня были не лучшие ощущения от управления болидом. И я знал, что меня ждет трудный уик-энд. Четвертое место на стартовой решетке – это лучшее, что мы могли сделать.
Я разочарован своим квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Карлоса Сайнса – это очень много. И я не могу быть этим доволен.
Тем не менее, с учетом нашего гоночного темпа – а вчера, по ощущениям, я был быстрее всех, – это можно считать хорошим знаком в преддверии гонки. Хотя стартом с четвертой позиции я осложнил себе жизнь», – рассказал Леклер.
Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» – шикарный шанс на новую победу
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