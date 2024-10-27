Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»

Сайнс остался доволен поулом в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари» подвел итоги сессии, которую сумел выиграть, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонки.

«Я очень доволен, мне удалось проехать два отличных круга. На трассе в Мехико часто возникает ощущение, что у тебя просто не получается собрать воедино хороший круг – потому что это очень трудно из-за постоянных скольжений болида.

Однако сегодня, если честно, оба моих быстрых круга в третьем сегменте получились почти идентичными и почти идеальными. Я просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул. И я очень этому рад, потому что в Мехико, на столь сложной трассе, обычно такого не происходит.

В целом, начиная с этапа в Остине, мы и правда сделали хороший шаг вперед – особенно с моей стороны. Также мы стараемся найти что-то большее за счет оптимизации работы на прогревочном круге и за счет подготовки шин. И сейчас, как кажется, мы движемся в правильном направлении.

Кубок конструкторов? Безусловно, это наш главный приоритет. Первым делом обе машины должны добраться до финиша, но если при этом выиграть гонку, эти дополнительные 7-8 очков в случае победы могут оказаться очень важны для команды в общем зачете.

Я постараюсь сохранить лидерство в первом повороте, а дальше, надеюсь, нам хватит темпа для того, чтобы выиграть гонку», – рассказал Сайнс.

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