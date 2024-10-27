  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточилась на гоночном темпе и не ожидала поула Сайнса»
1

Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточилась на гоночном темпе и не ожидала поула Сайнса»

Вассер предупредил о мощном гоночном темпе «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил о ставке на гоночную скорость, что не помешало Карлосу Сайнсу завоевать поул-позицию к Гран-при Мехико.

«Очень хорошая сессия, ведь в третьем сегменте были два круга, которых хватало для поула. Это было неочевидно – мы были сосредоточены на гоночном темпе, и для нас это очень хорошая новость.

Мы не ожидали, что окажемся на поуле, мы были сосредоточены на завтра.

У нас есть преимущество, поскольку мы не в центре внимания. Больше говорят о борьбе Ландо [Норриса] и Макса [Ферстаппена], Зака [Брауна] и Кристиана [Хорнера], «Мерседеса» и не знаю кого – для меня это идеальная ситуация. Давайте останемся незаметными и сосредоточимся на своей работе», – отметил менеджер.

Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» – шикарный шанс на новую победу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФеррари
logoМакларен
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoМерседес
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЗак Браун
logoФредерик Вассер
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением»
3 минуты назад
Франко Колапинто: «Изменили настройки болида после 3-й практики – и только все испортили»
16 минут назад
Андреа Стелла: «Не лучшие круги Норриса, машина позволяла завоевать поул»
119 минут назад
Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса – это очень много»
323 минуты назад
Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»
35 минут назад
Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Честно говоря, не думал, что это возможно»
240 минут назад
Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»
250 минут назад
Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»
254 минуты назад
Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»
4сегодня, 22:14
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
141сегодня, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
вчера, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото