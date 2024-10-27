Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточилась на гоночном темпе и не ожидала поула Сайнса»

Вассер предупредил о мощном гоночном темпе «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер заявил о ставке на гоночную скорость, что не помешало Карлосу Сайнсу завоевать поул-позицию к Гран-при Мехико.

«Очень хорошая сессия, ведь в третьем сегменте были два круга, которых хватало для поула. Это было неочевидно – мы были сосредоточены на гоночном темпе, и для нас это очень хорошая новость.

Мы не ожидали, что окажемся на поуле, мы были сосредоточены на завтра.

У нас есть преимущество, поскольку мы не в центре внимания. Больше говорят о борьбе Ландо [Норриса] и Макса [Ферстаппена], Зака [Брауна] и Кристиана [Хорнера], «Мерседеса» и не знаю кого – для меня это идеальная ситуация. Давайте останемся незаметными и сосредоточимся на своей работе», – отметил менеджер.

Возможно, последний поул Сайнса в «Ф-1». У «Феррари» – шикарный шанс на новую победу