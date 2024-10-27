  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»
2

Оскар Пиастри: «Очень неприятно, что я ошибся. Потерял около секунды. Это боль»

Пиастри назвал «болью» старт с 17-го места в Мехико.

Пилот «Макларена» высказался о 17-м месте в квалификации к Гран-при Мехико, вспомнив о прошлогоднем опыте своего напарника Ландо Норриса.

«Я вылетел в 12-м повороте, наткнулся на поребрик – и на этом все. Моего круга запросто хватило бы [для прохода во второй сегмент], поэтому очень неприятно, что я ошибся.

Я потерял около секунды. Это боль.

Это сложная трасса, но я не думаю, что дело сегодня было в этом. Я просто допустил очень грубую ошибку – вот и все.

Мы стартуем с той же позиции, что и Ландо в прошлом году (на Гран-при Мексики 2023 года Норрис прорвался с 17-го места на 5-е – Спортс”), так что я изучу то, как он прорвался сквозь пелотон, и попытаюсь сделать то же самое», – сказал Пиастри.

Пиастри и Перес квалифицировались 17-м и 18-м на Гран-при Мехико 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Серхио Перес: «Уже на протяжении последних трех гонок я испытываю проблемы с торможением»
49 секунд назад
Франко Колапинто: «Изменили настройки болида после 3-й практики – и только все испортили»
13 минут назад
Андреа Стелла: «Не лучшие круги Норриса, машина позволяла завоевать поул»
116 минут назад
Шарль Леклер: «Разочарован квалификационным темпом. Отставание в 0,3 секунды от Сайнса – это очень много»
320 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточилась на гоночном темпе и не ожидала поула Сайнса»
131 минуту назад
Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»
32 минуты назад
Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации: «Честно говоря, не думал, что это возможно»
337 минут назад
Ландо Норрис: «Доволен третьим местом в квалификации»
247 минут назад
Серхио Перес о 18-м месте в квалификации: «Не мог справиться с торможением. Похожее было в США, но теперь все еще хуже»
4сегодня, 22:14
Гран-при Мехико-2024. Сайнс выиграл квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
140сегодня, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
вчера, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото