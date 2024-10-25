«Макларен» существенно обновил днище болида Норриса перед Гран-при Мехико

«Макларен » внедрил заметные обновления в Мексике .

Британская команда существенно переработала днище – «с геометрическими изменениями во всех областях». Кроме того, «Макларен» привез новый кожух двигателя и поменял отверстия для охлаждения на боковых понтонах.

Новое днище на Гран-при Мехико будет использовать только Ландо Норрис , но не его напарник Оскар Пиастри .

Обновления других команд в основном относятся к системе охлаждения.

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Фото: Alex Kalinauckas ; соцсети Тоби Грюнера