«Макларен» существенно обновил днище болида Норриса перед Гран-при Мехико
«Макларен» внедрил заметные обновления в Мексике.
Британская команда существенно переработала днище – «с геометрическими изменениями во всех областях». Кроме того, «Макларен» привез новый кожух двигателя и поменял отверстия для охлаждения на боковых понтонах.
Новое днище на Гран-при Мехико будет использовать только Ландо Норрис, но не его напарник Оскар Пиастри.
Обновления других команд в основном относятся к системе охлаждения.
Рейтинг силы болидов «Ф-1» после финальной волны апгрейдов – кто фаворит конца сезона?
«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости