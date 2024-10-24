Алонсо из-за болезни пропустит общение с прессой в четверг перед Гран-при Мехико
Алонсо пропустит медиа-день в четверг из-за плохого самочувствия.
Согласно заявлению команды, пилот «Астон Мартин» чувствует себя не лучшим образом и не появится на автодроме в четверг.
Отмечается, что это в большей степени является мерой предосторожности и Алонсо предпочел целиком сосредоточиться на восстановлении, чтобы на 100 процентов быть готовым к участию в пятничных свободных заездах.
Гран-при Мексики – загадка: у трех фаворитов «Ф-1» равные кэфы! Почему? Кто же победит?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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