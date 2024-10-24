Алонсо из-за болезни пропустит общение с прессой в четверг перед Гран-при Мехико

Алонсо пропустит медиа-день в четверг из-за плохого самочувствия.

Согласно заявлению команды, пилот «Астон Мартин » чувствует себя не лучшим образом и не появится на автодроме в четверг.

Отмечается, что это в большей степени является мерой предосторожности и Алонсо предпочел целиком сосредоточиться на восстановлении, чтобы на 100 процентов быть готовым к участию в пятничных свободных заездах.

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