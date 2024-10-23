Гран-при Мексики – загадка: у трех фаворитов «Ф-1» равные кэфы! Почему? Кто же победит?

Будут мешать Норрис и Леклер.

Триумф «Феррари», главный фаворит Ландо Норрис – мимо тройки, Льюис Хэмилтон улетел в гравий и сошел с дистанции – Гран-при США сложился весело! А новый этап «Формулы-1» – теперь мексиканский – уже вот-вот.

И тут интересные расклады. А пока – такое положение в сезоне:

Ферстаппен слегка нарастил отрыв после скандальной обороны от Норриса, а Леклер приблизился к обоим после победы .

Но в битве команд еще веселее:

Потому на Гран-при Мексики – особенно большая интрига.

Фаворитов сразу трое – и с одинаковыми шансами!

Букмекеры выделили трех гонщиков, оценив вероятность победы каждого примерно в 28%– коэффициенты у всей тройки одинаковы вплоть до десятых. Ландо Норрис, Макс Ферстаппен и Шарль Леклер получили абсолютно идентичные показатели.

Это заметно отличается от американского этапа, где за 2.00 шел Норрис, а Ферстаппен и Оскар Пиастри получили по 5.50. Неподалеку с 7.50 был и Леклер. Здесь же – три явных фаворита с заметным отрывом от Пиастри и Карлоса Сайнса.

По болидам чуть иная картина – равные коэффициенты у «Макларена» и «Феррари» – из топ-5 претендентов их представляют по два гонщика. И повыше у «Ред Була» с надеждой на Ферстаппена.

Почему так? Просто «Ред Булл» явно начал исправление проблем с болидом – его стабилизировали, и Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США и вновь выглядел реальным претендентом на все первые места. А Мексика – традиционно его территория: здесь Макс побеждал пять раз – доминирующий Хэмилтон сумел задоминировать только в 2019 году. В остальные года мастерство юного нидерландца вместе с эффективностью болида и особенностями мотора не оставляли шансов пелтону: этап проходит на высокогорье, воздух разрежен на 25%, и уникальная турбина «Хонды» вместе с классным обвесом «Ред Булл» от Ньюи выдавала Ферстаппену все нужные инструменты.

Сейчас же лучший и самый сбалансированный болид – у «Макларена», потому списывать Норриса просто опасно для буков. Как и внезапно рванувшую «Феррари» – из-за требований к прижимной силе контроль за шинами в Мексике вновь станет ключом к высоким позициям (особенно с учетом стандартного плана на один пит-стоп), а по этим показателям Скудерия и Леклер просто вынесли всех с ноги в Техасе.

Также важнейшим аспектом станет и подготовка, ведь Гран-при Мексики – самый необычный в сезоне: здесь больше всего первых сессий достается новичкам, а во часть второй практики уходит «Пирелли» на тест новых шин для следующего сезона. Качество собранной информации по износу и настройкам будет очень смазанной – а в таких условиях выигрывают чаще всего обладатели самой предсказуемой машины. Или те, кто знает свой болид лучше всех. Пока в топе пелотона за этот титул сражаются «Феррари» и «Макларен».

Американский этап снова сделал Ферстаппена явным фаворитом сезона

Перед Гран-при США котировки смотрелись интереснее. Да, первым все так же шел Ферстаппен, но с 2.00, а подпирали его Норрис и Леклер с 5.50, еще в пределах десятки находился Пиастри за 7.50.

Всего одна неделя – и колоссальные изменения:

Процент вероятности итоговой победы Ферстаппена вернулся в летний режим – примерно 82%, как и сейчас, с низким коэффициентом 1.22. Норрис – главный и фактически единственный конкурент с 25%. Потому что теперь шансы Леклера оценены всего в 2%, а Пиастри – в 0,7%.

А в Кубке конструкторов на интригу не сильно повлиял дубль «Феррари» – благодаря Пересу и его изучению подвалов топ-10 отставание от «Ред Булл» сокращается все быстрее.

По сравнению с раскладами недельной давности о шансах «Макларена» даже не применить слово «упали» – коэффициент повысился на какие-то 0,3, а процент вероятности стал не 94%, а 90%. Интрига возвращается! Хоть и слегка.

Ставочная вики Спортса

Фото: Gettyimages.ru /Mark Thompson