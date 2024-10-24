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Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске

Yuka ADV Pro Racing, организаторы крупнейшей федеральной серии соревнований по джимхане, 13 октября успешно провели первый этап серии Джимхана Лайт на Урале. Несмотря на снежную вьюгу, команда организаторов оперативно расчистила трассу и установила все препятствия, чтобы подготовить площадку для соревнований.

В день мероприятия Челябинск встретил участников и зрителей ярким солнцем, и гонка прошла в отличных условиях. В заездах приняли участие 15 пилотов из разных регионов, продемонстрировав свое мастерство и готовность к борьбе за лидерство.

Результаты соревнований:

1 место: Артем Лавров (Toyota Corolla V8, Челябинск);

2 место: Владислав Корнеев (Toyota Corolla V12, Уфа);

3 место: Никита Белиоглов (Toyota Corolla V8, Челябинск) – победитель квалификации с максимальными 100 баллами.

Николая Григора, который, несмотря на упорную борьбу, не попал на подиум, получил специальную номинацию YUKA Drive Fest Джимхана Лайт – «Лучшая Жига» от Аркадия Цареградцева. 

Артем Лавров и Владислав Корнеев боролись за первое место. В первом заезде Артем лидировал, но во втором чуть не уступил, пропустив удар по подвесной пиньяте на трассе. Победу ему удалось удержать с минимальным отрывом в 0,148 секунды.

Следующий этап Джимханы Лайт пройдет 3 ноября в Уфе.

Генеральным партнеров соревнований является компания Ай Пи Интеграция, а также компании NWB, Fortis, N3COM, Завод оргсинтеза ОКА и бренд DryDry.

Опубликовано: Sports
logoYUKA Drive Fest Джимхана
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