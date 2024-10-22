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Журналист Бенсон: «Понятно, почему «Феррари» считает Кубок конструкторов достижимым. Выступление в США говорит о всестороннем шаге вперед»

«Феррари» действительно претендует на титул, полагает Бенсон.

Репортер BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о подходящих трассах для «Феррари» и оценил чемпионские амбиции Скудерии после дубля на Гран-при США.

«Феррари» очень воодушевлена выступлением в Остине. Команда очень сильна с тех пор, как внедрила новое днище и другие детали на Гран-при Италии.

Шарль Леклер выиграл в Монце, стал вторым в непосредственной близости от пилота «Макларена» Оскара Пиастри в Баку, где, вероятно, должен был победить, а также оказался вторым по скорости болидом в Сингапуре, поднявшись на пятое место после старта десятым – он выехал за пределы трассы на единственном квалификационном круге.

Но «Феррари» ожидала, что покажет скорость на всех этих автодромах, поскольку их характеристики – преимущественно медленные повороты – подчеркивают сильные стороны машины.

Поэтому «Феррари» хотела понять, как этот прогресс проявится в Остине, где, да, много торможений перед медленными поворотами, однако также есть высоко- и среднескоростные повороты, где «Феррари» обычно не так сильна.

Тот факт, что команда оказалось столь конкурентоспособной в Остине, говорит о том, что сделан всесторонний шаг вперед.

Леклер теперь заговорил о победе в Кубке конструкторов. «Феррари» на данный момент третья, в 48 очках от «Макларена». Будет непросто, но понятно, почему команда считает это достижимым», – отметил Бенсон.

«Феррари» в 8 очках от «Ред Булл» и 48 от «Макларена»

«Феррари» сделала 2-й дубль в сезоне

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
Гран-при США
Гран-при Италии
logoФеррари
logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
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