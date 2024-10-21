Реклама
0

Стартовал международный автопробег Tro-Phy-Gital Tour

Tro-Phy-Gital-Tour – автопробег по восьми странам, участвующим в фиджитал-движении. Его цель – популяризация фиджитал-спорта, в рамках которого спортсмены соревнуются в киберспорте и классических дисциплинах.

Путешествие началось в России – главный фиджитал-трофей отправился в путь из Уфы, с площадки Международного форума «Россия – спортивная держава». Далее трофей проедет по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, а также Ирану. Завершится 27-дневный автопробег в Катаре.

За это время амбассадоры тура – студенты российских университетов и участники фиджитал-турниров из разных стран мира – преодолеют на автомобилях повышенной проходимости 7 тысяч км и сменят несколько климатических поясов. Немаловажной частью автопробега станет знакомство с культурой и достопримечательностями стран фиджитал-комьюнити.

Партнером автопробега выступила сеть АЗС «Газпромнефть». Чтобы путешествовать с комфортом, участники тура присоединились к программе лояльности «Нам по пути» в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» и получили бонусные баллы. Их можно потратить на топливо или обменять на сопутствующие товары в 1700 автозаправочных станций «Газпромнефть» в России и странах СНГ. Помимо того, сеть предлагает путешественникам уютные фирменные кафе, подкачку шин и другие дополнительные услуги.

Фото: Стас Тен

Реклама, 18+. ООО Газпромнефть-Региональные продажи. Erid: 2SDnjdD9ayq

Опубликовано: Sports
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шварцман выступит за «Заубер» в первой практике перед Гран-при Мехико
3сегодня, 17:15
Ланс Стролл установил антирекорд «Ф-1» по количеству гонок без лучшего круга
6сегодня, 15:42
Алонсо представил шлем для 400-го Гран-при со своими черно-белыми фото
9сегодня, 14:57Фото
Гельмут Марко: «Ферстаппен как белка, которая собирает каждый орех, который видит»
11сегодня, 14:36
Эстебан Окон: «Хотел бы извиниться перед Колапинто, он заслужил один балл за лучший круг»
4сегодня, 14:29
Ландо Норрис: «Стюарды должны были выслушать мое мнение и мнение Ферстаппена после гонки»
3сегодня, 14:03
Норрис побил рекорд Хэмилтона по очкам за «Макларен»
4сегодня, 13:14
Тото Вольфф о сходе Хэмилтона: «Проблема была в машине, а не в Льюисе, сто процентов»
13сегодня, 12:53
Андреа Стелла: «Был уверен, что расследуют Ферстаппена, а не Норриса. Сколько раз Макс так защищался?»
9сегодня, 12:51
Ландо Норрис: «Если бы я не по-дурацки защищался на старте, не пришлось бы обсуждать штраф»
20сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15