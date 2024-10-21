Стартовал международный автопробег Tro-Phy-Gital Tour

Tro-Phy-Gital-Tour – автопробег по восьми странам, участвующим в фиджитал-движении. Его цель – популяризация фиджитал-спорта, в рамках которого спортсмены соревнуются в киберспорте и классических дисциплинах.

Путешествие началось в России – главный фиджитал-трофей отправился в путь из Уфы, с площадки Международного форума «Россия – спортивная держава». Далее трофей проедет по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, а также Ирану. Завершится 27-дневный автопробег в Катаре.

За это время амбассадоры тура – студенты российских университетов и участники фиджитал-турниров из разных стран мира – преодолеют на автомобилях повышенной проходимости 7 тысяч км и сменят несколько климатических поясов. Немаловажной частью автопробега станет знакомство с культурой и достопримечательностями стран фиджитал-комьюнити.

Партнером автопробега выступила сеть АЗС «Газпромнефть». Чтобы путешествовать с комфортом, участники тура присоединились к программе лояльности «Нам по пути» в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» и получили бонусные баллы. Их можно потратить на топливо или обменять на сопутствующие товары в 1700 автозаправочных станций «Газпромнефть» в России и странах СНГ. Помимо того, сеть предлагает путешественникам уютные фирменные кафе, подкачку шин и другие дополнительные услуги.

Фото: Стас Тен

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