Фредерик Вассер: «В Мексике будет другая история, там другая трасса»

В «Феррари» подвели итоги Гран-при США .

Руководитель «Феррари» прокомментировал результаты этапа в США, где Шарль Леклер одержал победу, а Карлос Сайнс стал вторым.

«Весь уик-энд прошел хорошо. Нам немного не хватало темпа в квалификации, но это связано с выбором настроек. Мы сконцентрировались на гонке, потому что здесь [в Остине] есть возможность для обгонов. Мы сделали большой шаг вперед.

Борьба идет плотная, и порой всего пара деталей могут ускорить или замедлить тебя. Нужно оставаться сфокусированными», – отметил Вассер .

Француз подчеркнул, что дубль в Техаса не гарантирует хороших результатов в следующих гонках – в частности, на Гран-при Мехико:

«Это будет другая история, это другая трасса, другая высота над уровнем моря. Здесь мы заработали важные очки, и следующий уик-энд мы начнем с такой же мотивацией. Постараемся хорошо справиться в оставшиеся уик-энды.

Осталось пять гонок и около 200 очков. Мы должны настроиться на хорошие результаты, мы не должны рассчитывать, что уже чего-то достигли. Нужно сохранять спокойствие».

Также Фредерик рассказал о том, как важно было подготовиться к самому старту гонки. Именно тогда Шарль Леклер вышел в лидеры, прорвавшись с четвертого места:

«В прошлом году Шарль стартовал на внутренней траектории, и Макс [Ферстаппен] практически выдавил его на траву. В Остине порой лучше оставаться чуть позади в первом повороте: он длинный и широкий, там много разных траекторий».

Шеф Скудерии отметил, что команду не беспокоила конкуренция между напарниками, которая проявилась в спринте, ведь в гонке упор делался на совершенно другие аспекты.

«Ситуация отличалась от той, что была в спринте. В спринте важен первый поворот. В гонке другая история: это больше вопрос о работе с шинами. Оба наших пилота великолепно справились с этим».

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