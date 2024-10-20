Макс Ферстаппен: «Были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью и торможением – обороняться было очень трудно»
Ферстаппен рассказал о проблемах с машиной на Гран-при США.
Пилот «Ред Булл» отметил, что не мог атаковать из-за не оптимальной работы болида и сделал все, что мог, в итоге удержав место на подиуме.
«Очень трудная гонка. У меня не было темпа, чтобы атаковать. На машине были большие проблемы с недостаточной поворачиваемостью, были проблемы на торможениях, из-за этого обороняться было очень трудно.
Каждый раз, когда кто-то пытался меня обогнать, я просто не мог тормозить достаточно поздно для обороны. Это была тяжелая битва и я делал все возможное, чтобы удержать Ландо позади. В итоге то, что мы попали на подиум – это отличный результат.
Что касается ситуации в 12-м повороте [Норриса оштрафовали за обгон за пределами трассы], то у меня есть свое мнение, но сейчас мне не нужно ничего об этом говорить. Пусть этим занимаются стюарды. Мы в этой гонке многое узнали и теперь это предстоит изучить», – рассказал Ферстаппен.
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