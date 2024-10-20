Карлос Сайнс: «Нельзя иметь суперчеткий план на гонку, ведь после первого поворота он полностью меняется»
Пилот «Феррари» считает, что решающую роль в основной гонке сыграет ее начало – из-за этого сложно говорить о четких стратегиях.
«Очевидно, основная гонка намного длиннее [спринта]. Здесь все стремятся играть вдолгую в плане работы с шинами и прочего. Все обратятся к выученному из спринта. Так что каждый знает, как лучше справиться с шинами, где именно с ними лучше работать и так далее.
Поэтому нам нужно постараться вновь победить. Опять же, как и все остальное, многое будет зависеть от старта, от первого круга. Никогда не знаешь, где окажешься после него.
Нельзя подходить к гонке с суперчетким планом в голове, потому что обычно после одного поворота этот план полностью меняется – либо на старте, либо в первом повороте. Так что увидим.
Уверен, что если мы хорошо справимся, то точно сможем побороться [с Ферстаппеном и Норрисом]. Сможем ли мы победить их, стартуя позади, – это другой вопрос. В «Формуле-1» нелегко обгонять, особенно если речь о «Макларене» и «Ред Булл», – сказал Сайнс.
Испанец отдельно подчеркнул темп Скудерии на трассе в Остине. По его словам, в команде не ожидали, что местная конфигурация подойдет болиду.
«Для меня это самая позитивная часть уик-энда, тот факт, что мы так хорошо выступаем, на обычной трассе. Последние нормальные трассы были, скажем так, в Зандворте и Спа – а там мы уступали «Макларену» и «Мерседесу» от двух до четырех десятых.
В этот уик-энд, судя по всему, нам не хватает сил, чтобы бороться с ними в квалификации. Хотя на последнем круге что-то произошло с болидом и моим темпом. Я был очень быстр, даже с точки зрения квалификационного темпа. В этот уик-энд мы включены в борьбу – не могу сказать того же про Зандворт и Спа, последние стандартные трассы.
Так что это свидетельство прогресса. Действительно, в прошлом году благодаря Шарлю [Леклеру] мы были здесь на поуле. Так что болид выглядит здесь весьма хорошо, особенно на извилистых секциях во втором и третьем секторе.
В первом секторе мы все еще явно уступаем Максу и Ландо две-три десятые, но мы отыгрываемся на низких скоростях. У болида есть сильные стороны – мы должны выжать максимум из них».
Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен опять доминатор? Что за провал «Мерса»?
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