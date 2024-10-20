Ландо Норрис: «У «Макларена» была лучшая машина точно не на каждом Гран-при за последние 2-3 месяца. Борьба плотнее, чем думают»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопрос, почему его команда уступает «Ред Булл» и «Феррари» по скорости на Гран-при США.
«Хороший вопрос. Если честно, у меня нет простого ответа.
Меня, пожалуй, возненавидят, но… Безусловно, у нас была лучшая машина в нескольких гонках – и довольно многих гонках – за последние два или три месяца, но точно не на каждом Гран-при.
Думаю, мы можем довольно уверенно сказать, что в Сингапуре были лучшими. В Баку – всего лишь за этап до этого – победил Оскар [Пиастри], но, считаю, он победил, потому что пилотировал лучше других. Полагаю, и «Ред Булл», и «Феррари» снова были быстрее. Кто-то может не согласиться. Это наша версия событий, мнение команды.
Так что всего две гонки назад у нас не было быстрейшего болида. В Сингапуре он был, и восприятие меняется из-за определенных вещей.
Когда ты в команде и на самом деле понимаешь свое положение относительно конкурентов, то можешь с уверенностью говорить о том, где мы находимся или не находимся. Порой я ошибаюсь, но даже сегодня [в квалификации] – мой круг был очень хорошим, я не мог проехать быстрее на десятую, половину десятой или, наверное, вообще проехать быстрее. Это показывает, что мы не настолько быстры.
Существуют разные причины. Есть небольшое подпрыгивание на высоких скоростях – в этом плане у нас трудности в сравнении с «Ред Булл». Если говорить о «Феррари», скорость команды в медленных поворотах невероятная. И даже если вернуться к Сингапуру, «Феррари» была очень быстра весь уик-энд до квалификации, но допустила некоторые ошибки. На заключительном отрезке Шарль [Леклер] оказался быстрейшим на «харде».
Просто нужно знать информацию, прежде чем что-то утверждать. На мой взгляд, борьба была очень плотной – плотнее, чем думают люди, хотя на нескольких уик-эндах мы доминировали.
В этот раз мы не так быстры – может, соперники сделали пару шагов вперед, и ситуация слегка поменялась. У меня нет четкого ответа. Я просто пилотирую болид. Но таковы мои ощущения и ощущения команды», – объяснил Норрис.
Ландо Норрис: «Лучший круг в карьере, я не мог бы его повторить – все идеально сошлось»
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