Руководитель «РБ» о Риккардо: «Любовь фанатов говорит о том, что он больше, чем пилот «Ф-1», больше, чем сама «Ф-1»
Руководитель «РБ» вспомнил о том, как команда попрощалась с Даниэлем Риккардо в конце сентября. После Гран-при Сингапура австралийца заменили на Лиама Лоусона.
«Было неприятно. И да, вы правы, это был не самый идеальный способ провести уик-энд – в первую очередь для него [Риккардо] самого как с профессиональной, так и с личной точки зрения. То же самое чувствовала и вся команда.
Даниэль был в курсе [решения о замене]. Мы обсуждали это перед началом уик-энда. По многим причинам мы вместе решили ни о чем не объявлять по ходу этапа. И с того момента нам пришлось справляться с этим.
Если смотреть на ситуацию задним числом, сделали бы мы все так же или поступили бы иначе, нам бы все равно пришлось пройти через это вместе – команде и пилоту.
Думаю, в любом случае мы нашли способ показать, как сильно любят Даниэля в этом спорте, среди фанатов. Так что я не знаю, было бы лучше или хуже [если бы мы объявили о замене заранее], но явно все вышло бы по-другому. Более традиционно.
С надеждой могу заявить, что те любовь и сопереживание, которые мы ощущали на протяжении уик-энда, были невероятны. Это говорит о том, что он [Риккардо] больше, чем пилот «Ф-1», больше, чем сама «Ф-1», – сказал Мекьес.
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